Αίτημα ματαίωσης διαγωνισμού για ανάπλαση πλατείας Κυπαρισσίας

Με έγγραφό της προς τον δήμαρχο Τριφυλίας και με κοινοποίηση στον γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, η Ένωση τονίζει ότι έχει γίνει αποδέκτης διαμαρτυριών από μέλη της αναφορικά με τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Για ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 685.000 ευρώ οι όροι αυτοί περιορίζουν αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό αποκλείοντας ουσιαστικά μικρομεσαίες, ικανές και αξιόπιστες εργοληπτικές επιχειρήσεις, γεγονός που -θεωρούμε- δε συνάδει με τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης ούτε και με τη βούληση της αναθέτουσας αρχής».
Κ.Μπ.