Αίτημα ματαίωσης διαγωνισμού για ανάπλαση πλατείας Κυπαρισσίας

Τη ματαίωση του διαγωνισμού και την απαλοιφή των υπερβολικών όρων με εκ νέου δημοπράτηση με όρους που ανταποκρίνονται στο πραγματικό φυσικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου, όπως και στις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας, ζητεί η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κυπαρισσίας».

Με έγγραφό της προς τον δήμαρχο Τριφυλίας και με κοινοποίηση στον γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, η Ένωση τονίζει ότι έχει γίνει αποδέκτης διαμαρτυριών από μέλη της αναφορικά με τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Για ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 685.000 ευρώ οι όροι αυτοί περιορίζουν αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό αποκλείοντας ουσιαστικά μικρομεσαίες, ικανές και αξιόπιστες εργοληπτικές επιχειρήσεις, γεγονός που -θεωρούμε- δε συνάδει με τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης ούτε και με τη βούληση της αναθέτουσας αρχής».

Κ.Μπ.