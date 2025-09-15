Ο Μιχόπουλος για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Μεγαλόπολη

Σε δήλωσή του, ο κ. Μιχόπουλος τόνισε πως η Μεγαλόπολη απέδειξε ότι «διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό, το πολιτιστικό υπόβαθρο και το μεράκι» για τη διοργάνωση ποιοτικών εκδηλώσεων. Επισήμανε τη μεγάλη συμμετοχή των δημοτών, των επισκεπτών και των τοπικών καλλιτεχνών, η οποία έδωσε «ξεχωριστό παλμό και ζωή σε κάθε γωνιά του Δήμου».

Ανάμεσα στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν φεστιβάλ χορωδιών, τέχνης και παραδοσιακών χορών, καθώς και συναυλίες με γνωστούς καλλιτέχνες, όπως ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Χρήστος Νικολόπουλος με τη Μελίνα Ασλανίδου και τον Στέλιο Διονυσίου, αλλά και η Μαλού Κυριακοπούλου. Ο δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης στις εκδηλώσεις που συνδιοργανώθηκαν με τον Εμπορικό Σύλλογο στο πλαίσιο της Λευκής Νύχτας και με τον Σύνδεσμο Συνταξιούχων ΔΕΗ.

Ειδική μνεία έκανε ο κ. Μιχόπουλος στις τριήμερες εκδηλώσεις με τίτλο «Έζησα – ζω και εγώ στην Μεγαλόπολη», οι οποίες διοργανώθηκαν από εθελοντική ομάδα και έδειξαν ότι «Όλοι Μαζί Μπορούμε». Επίσης, υπογράμμισε τη σημασία της 14ης Αναβίωσης των Λυκαίων Αγώνων, τονίζοντας τη μεγάλη συμμετοχή και την προβολή των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής. Για τη διοργάνωση αυτή, ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Καρυωτών «Ο Λύκαιος Δίας».

Ο δήμαρχος ευχαρίστησε τη Δημοτική Χορωδία «Πυλάδης», τον Χορευτικό Όμιλο Μεγαλόπολης, τη Θεατρική Ομάδα Μεγαλόπολης και το χορωδιακό σύνολο «Μεγάλη Πόλις» για τη στήριξή τους. Επίσης, απηύθυνε ευχαριστίες στους χορηγούς, στην Ομάδα Διάσωσης Αρκαδίας, στη Φιλαρμονική Μεγαλόπολης, στις υπηρεσίες του Δήμου, στους εθελοντές, καθώς και στους Αντιδημάρχους, Ελένη Μποζά και Γιώργο Μαρκολιά, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τις εκδηλώσεις.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Μιχόπουλος δήλωσε ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να είναι «ανοιχτός σε ιδέες και πρωτοβουλίες» με στόχο την προβολή και την ανάδειξη της Μεγαλόπολης.