Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού

Ολοκληρώθηκε από τη ΔΕΥΑΚ το έργο ενεργειακής αναβάθμισης του Βιολογικού Καθαρισμού Καλαμάτας, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” και προϋπολογισμό που κοντά στα 2,5 εκ. ευρώ.

Ειδικότερα, το έργο με τίτλο “Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων ΔΕΥΑ Καλαμάτας”, παρουσιάστηκε χθες Πέμπτη, από τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, παρουσία του νέου προέδρου της ΔΕΥΑΚ Ανδρέα Καραγιάννη, του απερχόμενου προέδρου Δημήτρη Μαστραγγελόπουλου και του γενικού διευθυντή της επιχείρησης Μιχάλη Βασιλειάδη.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου αναβάθμισης του Βιολογικού Καθαρισμού, ο δήμαρχος, αφού έκανε λόγο για “έργο εξαιρετικής σημασίας για την πόλη και τους πολίτες μας, σημείωσε:

“Με την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού, 49 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου, καθώς και την αντικατάσταση παλαιών αντλητικών συγκροτημάτων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, πετυχαίνουμε σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, βελτίωση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και αποτελεσματικότερη προστασία των φυσικών μας πόρων.

Παράλληλα, με την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ευφυούς συστήματος διαχείρισης ενέργειας, δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο και «έξυπνο» δίκτυο παρακολούθησης και ελέγχου, που μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε καλύτερα το νερό και τα λύματα, να εντοπίζουμε διαρροές και να μειώνουμε το ενεργειακό αποτύπωμα των υποδομών μας.

Το έργο αυτό, προϋπολογισμού περίπου 2,5 εκ. ευρώ, υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και έρχεται σε συνέχεια των πρόσφατων παρεμβάσεων μας με την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών, αποδεικνύοντας ότι ο Δήμος Καλαμάτας και η ΔΕΥΑΚ κινούνται με σχέδιο και συνέπεια προς μια πράσινη και βιώσιμη πόλη.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού δεν είναι απλώς ένα τεχνικό έργο. Αποτελεί για εμάς μια στρατηγική επιλογή που θωρακίζει τις υποδομές μας. Που ενισχύει την ανθεκτικότητα της περιοχής απέναντι στις προκλήσεις της εποχής. Που μειώνει το κόστος λειτουργίας και ταυτόχρονα αναβαθμίζει τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας.

Θέλω να τονίσω με έμφαση ότι δεν σταματάμε εδώ. Ο Δήμος και η ΔΕΥΑΚ συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς την υλοποίηση του σχεδιασμού μας, με έργα που προστατεύουν το περιβάλλον, εξασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργούν ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Αλλάζουμε την Καλαμάτα. Με έργο στην πράξη, προχωρούμε μπροστά, με όραμα, καινοτομία και σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον”.

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο αφορούσε την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης-λυμάτων της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, που αφορά σε παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας στις ενεργοβόρες υποδομές ύδρευσης και λυμάτων, καθώς και στην προμήθεια και εγκατάσταση ευφυούς συστήματος διαχείρισης ενέργειας σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις λυμάτων, πόσιμου νερού και στην ΕΕΛ της ΔΕΥΑΚ.

Υπήρξε προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων πινάκων ισχύος με ενσωματωμένους ρυθμιστές στροφών, αναλυτών ενέργειας και Λογισμικού Ενεργειακής Βελτιστοποίησης Λειτουργίας σε 49 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου των δικτύων ύδρευσης και λυμάτων και η ενσωμάτωσή τους στο Κεντρικό Σύστημα Τηλεελέγχου Τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών των δεξαμενών και αντλιοστασίων ύδρευσης και λυμάτων της Υπηρεσίας, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων πινάκων ισχύος με ενσωματωμένους ρυθμιστές στροφών σε 5 ενδιάμεσα προωθητικά αντλητικά του δικτύου ύδρευσης και η αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων αντλητικών συγκροτημάτων, με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης.