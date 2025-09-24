Φωτιά στην Ανθούσα

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης στην πυροσβεστική, λόγω φωτιάς που ξέσπασε στην Ανθούσα του δήμου Οιχαλίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και μετά από δύο ώρες κατάφεραν να την θέσουν υπό μερικό έλεγχο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, υπό τον συντονισμό του διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μεσσηνίας Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου, συνδράμουν 9 πυροσβεστικά οχήματα από όλες τις περιοχές του νομού με

20 άνδρες, ένα όχημα από την Μεγαλόπολη, μια ομάδα ΕΜΟΔΕ 6 ατόμων από την Τρίπολη, ένα αυτοκίνητο του ΟΑΚ και υδροφόρες του δήμου Οιχαλίας.

Παράλληλα η έκταση της φωτιάς που καίει αγροτοδασική έκταση και δεν βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές, περιορίστηκε από τις έγκαιρες ρίψεις από εναέρια μέσα, μιας και επιχείρησαν ένα ελικόπτερο και δύο PZL.

Η φωτιά έχει κάψει δασική έκταση και αρκετά ελαιόδεντρα, είναι όμως σε ύφεση και εκτιμάται πως τις επόμενες ώρες θα τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.

Κ.Ηλ.