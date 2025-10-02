Παράταξη Τζαμουράνη: “Μέρα τη μέρα ο δήμαρχος χάνει την αξιοπιστία του”

Επισημαίνει ως χαρακτηριστικά παραδείγματα τρία περιστατικά των τελευταίων ημερών, τον καλεί “να αλλάξει τακτική, να σταματήσει να προσπαθεί να κρύψει τις αποτυχίες και τις αδυναμίες του πίσω από μη αληθείς αριθμούς και δηλώσεις” και υπενθυμίζει το “ορθόν αλήθεια αεί”, που έλεγε ο Σοφοκλής.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της η παράταξη Τζαμουράνη παρατηρεί: “Είναι λυπηρό να βλέπουμε μέρα τη μέρα τον δήμαρχο κ. Βασιλόπουλο να χάνει την αξιοπιστία του, επικαλούμενος μη αληθή στοιχεία είτε από σκοπιμότητα είτε από άγνοια. Λυπηρό για τη θεσμική ιδιότητα που φέρει, την οποία όλοι οι προκάτοχοί του είχαν τιμήσει, ανεξάρτητα των διαφωνιών που μπορεί να υπήρχαν με την πολιτική που εφάρμοζαν. Ποτέ άλλοτε δήμαρχος δεν είχε «πιαστεί» να μην λέει την αλήθεια, για πράγματα μάλιστα που πολύ εύκολα διασταυρώνονται με επίσημα έγγραφα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τρία περιστατικά των τελευταίων ημερών: Στην προτελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο δήμαρχος, απαντώντας σε ερώτηση του δημοτικού μας συμβούλου Θανάση Τσιγαρίδη, για το λόγο που ο Δήμος δεν υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ για τη δημιουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ΑΜΕΑ , είπε ότι ήταν πολύ χαμηλή η χρηματοδότηση, μόλις 60-70 ευρώ το μήνα για κάθε ωφελούμενο. Ο σύμβουλός μας απέδειξε ότι αυτή η απάντηση δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια, αφού τα 60-70 ευρώ είναι χρηματοδότηση ανά ημέρα! Στην τελευταία συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου ο σύμβουλος της παράταξής μας Σπύρος Χανδρινός έθεσε το θέμα της αδιαφανούς και χωρίς κριτήρια από το δήμου συνδιοργάνωσης, χρηματοδότησης και επιχορήγησης σε συλλόγους, σωματεία και φορείς, ο δήμαρχος επέμεινε ότι το 2024 διατέθηκαν λιγότερα από 160.000 ευρώ. Όταν ο δημοτικός μας σύμβουλος έχοντας συγκεκριμένα στοιχεία επεσήμανε ότι το ποσό που έχει διατεθεί για επιχορηγήσεις και συγχρηματοδοτήσεις πλησιάζει τα 280.000 ευρώ για το 2024, δέχτηκε επίθεση από την δημοτική αρχή ότι αυτά που υποστηρίζει είναι ψευδή και ανυπόστατα. Σύμφωνα λοιπόν με αναλυτική καταγραφή του συνόλου των χρηματοδοτήσεων του έτους 2024 (όπως προκύπτει από τις σχετικές αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής) διατέθηκε ακριβώς το ποσό των 278.097 ευρώ και όχι λιγότερα από τα 160.000 ευρώ που εσφαλμένα υποστήριζε ο δήμαρχος. Επίσης, στη πρόσφατη Δημοτική Επιτροπή αποδείχτηκαν τα ψεύδη μερικών ότι τάχα μας είχαν δώσει τα στοιχεία, κάτι που ποτέ δεν συνέβη. Τέλος, για το τρέχον έτος μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί πόσα που ξεπερνούν τα 140.000 ευρώ, ανεβάζοντας έτσι τον λογαρισμό για τους 20 μήνες της νέας θητείας του κύριου Βασιλόπουλου πάνω από τα 400.000 ευρώ. Η αξιοπιστία του δημάρχου δοκιμάστηκε και στο θέμα που ανέδειξε στην συνεδρίαση λογοδοσίας η σύμβουλός μας Ευγενία Κούβελα, η οποία είπε στον δήμαρχο ότι είναι μαθηματικώς βέβαιο πως έρχεται πρόστιμο στον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου για τα «Πολυκέντρα Ανακύκλωσης» (τα γνωστά 8 «σπιτάκια ανακύκλωσης» που είναι εγκατεστημένα στον Δήμο μας), το οποίο τελικά θα επιβαρυνθούν οι Δήμοι και οι δημότες. Τότε εκείνος θιγμένος απάντησε επικριτικά ότι «δεν υπάρχει κανένα πρόστιμο, για να ξέρουμε τι λέμε τώρα εδώ μέσα». Τελικά το πρόστιμο (επιστροφή χρημάτων) επιβλήθηκε με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και ξεπερνά για τον ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου (του οποίου μέλος είναι ο Δήμος Καλαμάτας) τα 10.500.000 ευρώ!”. Καταλήγοντας, η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας σημειώνει: “Υπάρχουν αρκετά ακόμη παρόμοια παραδείγματα που δείχνουν ότι ο δήμαρχος Καλαμάτας έχει χάσει, δυστυχώς, τη φερεγγυότητά του. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις δηλώσεις του για το έργο κατασκευής του αγωγού Φ800 (που εδώ και ένα χρόνο περιμένουμε τους σωλήνες από την Κίνα), για την υπόθεση της δεξαμενής στο Πήδημα, για τα αντιπλημμυρικά που είναι σε πλήρη στασιμότητα 9 χρόνια από τις πλημμύρες του 2016 κ.α. Καλούμε λοιπόν τον δήμαρχο κ. Βασιλόπουλο να αλλάξει τακτική, να σταματήσει να προσπαθεί να κρύψει τις αποτυχίες και τις αδυναμίες του πίσω από μη αληθείς αριθμούς και δηλώσεις, επικρίνοντας μάλιστα απαξιωτικά την αντιπολίτευση όταν αυτή τις αναδεικνύει. «Ορθόν αλήθεια αεί» έλεγε ο Σοφοκλής…”.