23ης Μαρτίου: Προβληματίζει η αποκόλληση πλακών - Η διέλευση οχημάτων και οι αιχμές για την επιλογή των υλικών

Οι πλάκες στην αρχή του πεζόδρομου της Αριστομένους οι οποίες είχαν τοποθετηθεί σχετικά πρόσφατα με το έργο ανάπλασης της 23ης Μαρτίου και τελικά ξεκόλλησαν, σχολιάστηκαν στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, την περασμένη Δευτέρα.

Με αφορμή τη συζήτηση για την Πλατεία Υπαπαντής, ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός σχολίασε πως οι κακοτεχνίες είναι ένα συστηματικό φαινόμενο, καθώς με διαφορετική εργολαβία παρατηρήθηκαν αποκολλήσεις και στην απόληξη του πεζόδρομου της Αριστομένους. Ο ίδιος έθεσε ζητήματα ποιότητας των υλικών και του τρόπου τοποθέτησης και σε αυτό το έργο, τη στιγμή που τη μελέτη της 23ης Μαρτίου την επικαιροποίησε η τωρινή δημοτική αρχή.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης, δεν θέλησε - όπως είπε- να αναλύσει πώς έγινε το συγκεκριμένο γεγονός, “φωτογραφίζοντας” ωστόσο ενέργειες και αποφάσεις που υλοποιήθηκαν σε παρελθόντα χρόνο. Ο ίδιος σημείωσε πως το αν επικαιροποιήθηκε μια μελέτη είναι κάτι διαφορετικό από την επιλογή των υλικών που έγινε στο παρελθόν. «Προφανώς ο Δήμος έχει συνέχεια, οπότε πάμε παρακάτω» σχολίασε, υπενθυμίζοντας πως το συγκεκριμένο σημείο λειτουργεί κάποιες φορές ως έξοδος για οχήματα τροφοδοσίας.

Παράλληλα, επεσήμανε πως πριν καλά – καλά στεγνώσουν κάποια τσιμέντα, πεζοδρόμια σαν αυτά “καβαλιούνται”, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. «Σε κάθε περίπτωση όταν παρατηρήθηκε το πρόβλημα μπήκε η απαραίτητη σήμανση και ο ανάδοχος αντιμετώπισε το θέμα με ειδικές πλάκες, ώστε να είναι ακόμα πιο ανθεκτικές» συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας πως σε οποιοδήποτε μεμονωμένο φαινόμενο αστοχίας η επιβλέπουσα υπηρεσία παρεμβαίνει άμεσα για να γίνει αποκατάσταση.