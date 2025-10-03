23ης Μαρτίου: Προβληματίζει η αποκόλληση πλακών - Η διέλευση οχημάτων και οι αιχμές για την επιλογή των υλικών

Με αφορμή τη συζήτηση για την Πλατεία Υπαπαντής, ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός σχολίασε πως οι κακοτεχνίες είναι ένα συστηματικό φαινόμενο, καθώς με διαφορετική εργολαβία παρατηρήθηκαν αποκολλήσεις και στην απόληξη του πεζόδρομου της Αριστομένους. Ο ίδιος έθεσε ζητήματα ποιότητας των υλικών και του τρόπου τοποθέτησης και σε αυτό το έργο, τη στιγμή που τη μελέτη της 23ης Μαρτίου την επικαιροποίησε η τωρινή δημοτική αρχή.
Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης, δεν θέλησε - όπως είπε- να αναλύσει πώς έγινε το συγκεκριμένο γεγονός, “φωτογραφίζοντας” ωστόσο ενέργειες και αποφάσεις που υλοποιήθηκαν σε παρελθόντα χρόνο. Ο ίδιος σημείωσε πως το αν επικαιροποιήθηκε μια μελέτη είναι κάτι διαφορετικό από την επιλογή των υλικών που έγινε στο παρελθόν. «Προφανώς ο Δήμος έχει συνέχεια, οπότε πάμε παρακάτω» σχολίασε, υπενθυμίζοντας πως το συγκεκριμένο σημείο λειτουργεί κάποιες φορές ως έξοδος για οχήματα τροφοδοσίας.
Παράλληλα, επεσήμανε πως πριν καλά – καλά στεγνώσουν κάποια τσιμέντα, πεζοδρόμια σαν αυτά “καβαλιούνται”, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. «Σε κάθε περίπτωση όταν παρατηρήθηκε το πρόβλημα μπήκε η απαραίτητη σήμανση και ο ανάδοχος αντιμετώπισε το θέμα με ειδικές πλάκες, ώστε να είναι ακόμα πιο ανθεκτικές» συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας πως σε οποιοδήποτε μεμονωμένο φαινόμενο αστοχίας η επιβλέπουσα υπηρεσία παρεμβαίνει άμεσα για να γίνει αποκατάσταση.