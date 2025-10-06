Καλαμάτα: Γνήσιο υπογραφής από το Δημοτική Αστυνομία σε ηλικιωμένους που ζουν σε χωριά

Τη δυνατότητα οι ηλικιωμένοι άνω των 80 ετών που ζουν σε χωριά να επικοινωνούν με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για να εξυπηρετούνται για το γνήσιο της υπογραφής και άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες μέσω της Δημοτικής Αστυνομίας γνωστοποίησε ο Κώστας Παπαδάκης.