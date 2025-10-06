Καλαμάτα: Γνήσιο υπογραφής από το Δημοτική Αστυνομία σε ηλικιωμένους που ζουν σε χωριά

Ο αντιδήμαρχος Καλαμάτας αρμόδιος για θέματα Δημοτικής Αστυνομίας και ΚΕΠ αναφέρθηκε σε αυτή τη δυνατότητα κατά την επίσκεψή του σε χωριά του Ταϋγέτου, όπου συναντήθηκε με τους προέδρους του Καρβελίου, του Λαδά, της Αρτεμισίας, των Πηγών, της Αλαγονίας και της Νέδουσας.
Δευτέρα, 06 Οκτωβρίου 2025 19:18
Καλαμάτα: Γνήσιο υπογραφής από το Δημοτική Αστυνομία σε ηλικιωμένους που ζουν σε χωριάΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Τη δυνατότητα οι ηλικιωμένοι άνω των 80 ετών που ζουν σε χωριά να επικοινωνούν με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για να εξυπηρετούνται για το γνήσιο της υπογραφής και άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες μέσω της Δημοτικής Αστυνομίας γνωστοποίησε ο Κώστας Παπαδάκης.
