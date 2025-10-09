Ανησυχία και προβληματισμός για το “παγωμένο” Διοικητήριο - Ζωντανό έργο ή "κουφάρι" στο κέντρο της πόλης;

Η συνέχιση της παράτασης παραχώρησης χρήσης άνευ ανταλλάγματος του δημοτικού ακινήτου της πρώην Σχολής Παπαφλέσσα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την προσωρινή στέγαση της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας για δύο επιπλέον έτη, έως τις 10/11 του 2027, ψηφίστηκε στο τελευταίο Δ.Σ.

Ο επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας Βασίλης Τζαµουράνης εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός πως δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη στο Διοικητήριο, ούτε καν στο κομμάτι που έχει ειπωθεί πως θα γίνει υπόγειο γκαράζ, μεταφέροντας τα παράπονα επαγγελματιών της περιοχής οι οποίοι πλήττονται από τη μη λειτουργία του Διοικητηρίου.

Ο εισηγητής του θέματος Γιώργος Φάβας σχολίασε αναφορικά με την αποπεράτωση των εργασιών πως πρόκειται για ζητήματα που άπτονται της Περιφέρειας.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος πρόσθεσε πως προκαλεί προβληματισμό η στασιμότητα του έργου, τονίζοντας ωστόσο την έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τον 3ο ΑΠΕ του έργου, ο οποίος περιλαμβάνει και τη 2η συμπληρωματική σύμβαση. Ο Βασίλης Τζαµουράνης επεσήμανε πως είναι υποχρέωση του Δήμου να πιέσει την Περιφέρεια ώστε να δοθεί ένα χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός πρόσθεσε πως -αν ο μη γένοιτο- διαλυθεί η εργολαβία θα μείνει στην μέση της πόλης ένα “κουφάρι”, τονίζοντας πως ο Δήμος έχει υποχρέωση προς τους κατοίκους να ασκεί πίεση στον εκάστοτε φορέα υλοποίησης.

Ο Γιώργος Φάβας έκανε λόγο για κινδυνολογία από πλευράς αντιπολίτευσης, λέγοντας πως από τη στιγμή που υπάρχει συμπληρωματική σύμβαση σημαίνει πως το έργο είναι ζωντανό. “Οταν θα φτάσουμε να έχουμε τις πρώτες ενδείξεις τότε θα ασχοληθούμε, εννοείται” συμπλήρωσε, απαντώντας ο Βασίλης Τζαµουράνης πως οι ενδείξεις αυτές είναι ορατές εδώ και καιρό...