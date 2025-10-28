Τράπεζες: Ρεκόρ 15ετίας στην πιστωτική επέκταση το 2025

Αισιόδοξο μήνυμα στην πραγματική οικονομία (επιχειρήσεις και νοικοκυριά) έστειλε με την τελευταία έκθεση της για την Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα η Τράπεζα της Ελλάδος, εκτιμώντας ότι ο ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης στην εγχώρια αγορά τα επόμενα χρόνια θα διατηρηθεί σε υψηλούς ρυθμούς.

Πρόκειται ουσιαστικά για ταύτιση των εκτιμήσεων της ΤτΕ με τα επιχειρησιακά σχέδια και τους στόχους που έχουν θέσει τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα και τα οποία έχουν ήδη επικοινωνήσει σε μετόχους και επενδυτές.

Η κεντρική τράπεζα επιβεβαιώνει την εικόνα των ισολογισμών για το πρώτο εξάμηνο καταγράφοντας τη αυξητική τάση που καταγράφουν τα δάνεια κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, τόσο στη λιανική τραπεζική, όσο και στην επιχειρηματική πίστη.

Αυτό που πρέπει κυρίως να σημειωθεί είναι ότι τον Ιούνιο του 2025 η πιστωτική επέκταση στα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα έγινε θετική για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το 2025 έχουν σημειωθεί ρεκόρ 15ετίας και στους δύο τομείς, καθώς ο όγκος των εκταμιεύσεων έχει αυξηθεί σημαντικά.

Τα στοιχεία της ΤτΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναλύονται στην τελευταία έκθεση της ΤτΕ για τις τράπεζες, αξίζει να επισημανθούν τα εξής:

– Το Μάιο του 2025 η ετήσια αύξηση της χρηματοδότησης προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) διαμορφώθηκε στο 17,4%.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2009, πριν δηλαδή τη χρεοκοπία του ελληνικού δημοσίου και την πολυετή περιπέτεια στην οποία εισήλθε η οικονομία και ο τραπεζικός κλάδος.

– Τον Ιούνιο του 2025 η πιστωτική επέκταση στα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα έγινε θετική για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια και παρέμεινε πάνω από το μηδέν μέχρι και τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Η εξέλιξη αυτή στηρίχθηκε μεν στη μεγέθυνση των τραπεζικών χαρτοφυλακίων στην καταναλωτική πίστη, ωστόσο δεν θα ήταν ωστόσο δυνατή εάν δεν είχε επιβραδυνθεί σημαντικά ο ρυθμός υποχώρησης των υπολοίπων στα στεγαστικά δάνεια. Στα τελευταία, ανήλθε σε μόλις -0,8% τον περασμένο Αύγουστο, που αποτελεί επίσης την καλύτερη επίδοση από το 2010 και πλέον οδεύει ολοταχώς σε θετικό έδαφος.

Η επόμενη ημέρα

Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι στην περίπτωση που δεν υπάρξει κάποια σοβαρή επιδείνωση του κλίματος διεθνώς, η αυξητική τάση στο μέτωπο των χορηγήσεων, θα συνεχιστεί.

Συγκεκριμένα, στην τελευταία της έκθεση επισημαίνει τα εξής:

– Η αναμενόμενη άνοδος του ΑΕΠ το 2025 εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη διατήρηση ικανοποιητικού ρυθμού αύξησης των τραπεζικών πιστώσεων προς τις ΜΧΕ, οι οποίες θα δουν τις προοπτικές τους να βελτιώνονται. Θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας βλέπει και για το 2026.

– Το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης μετά τη μετακύλιση των μειώσεων των βασικών δεικτών της ΕΚΤ στα τραπεζικά επιτόκια αναμένεται να επιδράσει θετικά στη ζήτηση.

Τούτη τη βελτίωση πιστοποιεί η εξέλιξη του δείκτη κόστους δανεισμού των ΜΧΕ στην Ελλάδα (composite cost-of-borrowing indicator for NFCs), ο οποίος υποχώρησε στο οκτάμηνο του 2025 κατά 108 μονάδες βάσης έναντι πτώσης του κατά 90 μονάδες βάσης στην Ευρωζώνη. Με τον τρόπο αυτό μειώθηκε η ψαλίδα με την Ευρώπη, με βάση το συγκεκριμένο δείκτη, σε 45 μονάδες βάσης τον περασμένο Αύγουστο από 63 μονάδες βάσης το Δεκέμβριο του 2024.

Ο λόγος του χρέους νοικοκυριών και επιχειρήσεων ως προς το ΑΕΠ παραμένει πολύ χαμηλότερος σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

– Προβλέπεται περαιτέρω βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών των εγχώριων τραπεζών, οι οποίες διαθέτουν σήμερα άπλετη ρευστότητα για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

– Θετικά θα συμβάλλουν και νέες πρωτοβουλίες για τη δημιουργία σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. νέα προγράμματα με σκοπό την παροχή συγχρηματοδοτούμενων δανείων, εγγυήσεων, μικροπιστώσεων και συνεπενδύσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2021-27, προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κ.ά.).

– Για το υπόλοιπο του έτους αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση του ρυθμού μεταβολής των στεγαστικών δανείων, τροφοδοτούμενη εν μέρει από τις εκταμιεύσεις του προγράμματος “Σπίτι μου ΙΙ”.

– Ο λόγος του χρέους νοικοκυριών και επιχειρήσεων ως προς το ΑΕΠ παραμένει πολύ χαμηλότερος σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, ειδικά στις ΜΧΕ ανήλθε τον περασμένο Ιούνιο σε μόλις 32,1% καταγράφοντας μικρή μόνο άνοδο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και με το τέλος του 2024. Άρα τα περιθώρια μεγέθυνσης των δανειακών χαρτοφυλακίων είναι υψηλά.

Στα 13 δις τα νέα δάνεια του 2026

Με την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου του 2025 οι εκταμιεύσεις δανείων των τεσσάρων συστιμικών τραπεζών, ξεπέρασαν τα 20 δις. ευρώ συνολικά, με έμφαση τα επιχειρηματικά δάνεια, τα οποία και αποτελούν το 75% του συνολικού τους χαρτοφυλακίου. Ωστόσο εάν αφαιρεθούν οι υψηλές αποπληρωμές, η καθαρή πιστωτική επέκταση ανέρχεται στα 4,7 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και στα 5,5 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλων.

Οι επιδόσεις αυτές ήταν αποτέλεσμα του γενικότερου στρατηγικού στόχου που έχουν θέσει οι διοικήσεις των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων για γενικευμένο άνοιγμα της στρόφιγγας ο οποίος μάλιστα αναθεωρήθηκε για το σύνολο του 2025 σε πάνω από 13 δις. ευρώ νέα δάνεια από 10 δις. ευρώ που ήταν ο στόχος στην αρχή της τρέχουσας χρήσης.

Πηγή: news247.gr