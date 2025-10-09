Καφαντάρης για Καρβέλα: “Το μόνο στο οποίο αριστεύει είναι η παραπληροφόρηση”

“Η αλήθεια είναι πως η δυσκολία σας στην υλοποίηση έργων φαίνεται σε κάθε γωνιά του Δήμου – από τα έργα που «παγώσατε», μέχρι εκείνα που χάθηκαν οριστικά λόγω αδράνειας και προχειρότητας”, παρατηρεί ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στον Δήμο Πύλου – Νέστορος Δημήτρης Καφαντάρης, τέως δήμαρχος, απευθυνόμενος κι επικρίνοντας δριμύτατα τον δήμαρχο Παναγιώτη Καρβέλα.

Τον κατηγορεί πως “η δική σας «διοίκηση» έχει αποδείξει ότι το μόνο στο οποίο αριστεύετε είναι η παραπληροφόρηση και η οικειοποίηση της δουλειάς άλλων”.

Στην ανακοίνωσή του, απαντώντας σε δημοσίευμα του Π. Καρβέλα, ο Δ. Καφαντάρης αναφέρει:

“Κύριε Καρβέλα, η σοβαρότητα παραμένει για εσάς ζητούμενο εν έτει 2025”

Κύριε Καρβέλα,

Με σεβασμό στη δημόσια συζήτηση αλλά και με την ευθύνη που απαιτείται από όποιον υπηρέτησε το Δήμο με συνέπεια, οφείλω να απαντήσω με την ίδια ειλικρίνεια με την οποία οφείλουμε όλοι να

προσεγγίζουμε τα δημόσια πράγματα.

Αν η σοβαρότητα και η ειλικρίνεια ήταν προαπαιτούμενα για την άσκηση διοίκησης, τότε θα έπρεπε εδώ και καιρό να έχετε αντιληφθεί πως η πολιτική δεν είναι πεδίο για επικοινωνιακά τεχνάσματα και αυτοθαυμασμό, αλλά χώρος ευθύνης, συνέχειας και διαφάνειας.

Η πρόσφατη δήλωσή σας περί “λύσεων και έργων” ίσως ικανοποιεί τις ανάγκες του προσωπικού σας αφηγήματος, αλλά απέχει παρασάγγας από την πραγματικότητα που βιώνουν οι δημότες του Δήμου Πύλου – Νέστορος. Γιατί η αλήθεια είναι πως η δυσκολία σας στην υλοποίηση έργων φαίνεται σε κάθε γωνιά του Δήμου – από τα έργα που «παγώσατε», μέχρι εκείνα που χάθηκαν οριστικά λόγω αδράνειας και προχειρότητας.

Το έργο των προσβάσιμων παραλιών: η αλήθεια που προσπαθείτε να κρύψετε

Αναφέρεστε με υπερηφάνεια στο έργο “Δημιουργία Θαλάσσιων Υποδομών Προσβασιμότητας στο Δήμο Πύλου – Νέστορος” ως “νέα επιτυχία” της Δημοτικής Αρχής.

Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική: Το έργο εντάχθηκε ήδη από τις 10/12/2018 με κωδικό ΟΠΣ 5021775 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και

Καινοτομία 2014-2020» με διασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 240.000 ευρώ.

Ό,τι ακολούθησε – οι καθυστερήσεις, οι προσφυγές, η απένταξη και η επανυποβολή – δεν είναι “επιτυχία” της σημερινής διοίκησης, αλλά αποτυχία διαχείρισης ενός ώριμου και έτοιμου έργου που σας παραδόθηκε.

Είναι σαν τον μαθητή που αποτυγχάνει στην πρώτη προσπάθεια, ξαναδίνει το ίδιο μάθημα έξι χρόνια μετά και πανηγυρίζει επειδή “τελικά πέρασε”.

Μόνο που στο μεταξύ, χάθηκε πολύτιμος χρόνος, ευκαιρίες και αξιοπιστία του Δήμου. Και φυσικά, κανείς δεν ξεχνά ότι το έργο είχε ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση όταν το παραλάβατε. Το “ξαναεντάξατε”, αφού πρώτα το χάσατε.

Έργα δεκάδων εκατομμυρίων: αυτά που βρήκατε, όχι που φέρατε

Η θητεία σας χαρακτηρίζεται από τη διαχείριση – και όχι την παραγωγή – έργων. Πάνω από το 60% του σημερινού τεχνικού προγράμματος του Δήμου αποτελείται από έργα που είχαμε εντάξει και παραδώσει ώριμα για υλοποίηση.

Μιλάμε για 35 εκατ. ευρώ σε έργα και μελέτες που παραλάβατε έτοιμα στις 1/9/2019: Τον Βιολογικό Καθαρισμό Κορώνης, Το Γυμνάσιο – Λύκειο Κορώνης,Τα έργα αντικατάστασης αμιαντοσωλήνων και αναβάθμισης των υδάτινων υποδομών (Κυνηγού, Χωματάδα, Περιβολάκια, Πετροχώρι, Μεθώνη, Μεσοχώρι, ΔΕ Νέστορος , τηλεμετρία κ.ά.), Την ανάπλαση της πλατείας Μεθώνης, Τα γήπεδα τένις και το γήπεδο Στενωσιάς, Τα πράσινα σημεία και τα δίκτυα αποχέτευσης (Κορυφάσιο, Αμπελόφυτο, Γιάλοβα), Τα έργα αγροτικής οδοποιίας από το πρόγραμμα “Ζορμπάς”, Την Αναβάθμιση του παλαιού Γυμνασίου Πύλου και των πρώην

Δημοτικών σχολείων Ικλαινας και Μεσοχωρίου, Την ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου Λυκείου Χώρας και των Δημοτικών σχολείων Πύλου κλπ., Την αναβάθμιση της αγροτικής οδοποιίας Χιλιοχωρίων (Χανδρινού-Κουκουνάρα-Κρεμμύδια) (Κουκουνάρα-Σχοινόλακα). Και βεβαίως τα λιμενικά έργα από το υπουργείο Υποδομών, λόγω των ζημιών από τον «Ζορμπά» και την αντιδιαβρωτική προστασία Μεθώνης και πολλά ακόμα.

Όλα αυτά παραδόθηκαν μελετημένα, άλλα ενταγμένα με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις και άλλα προς ένταξη.

Η δική σας “συνεισφορά” υπήρξε κυρίως οι καθυστερήσεις, οι απεντάξεις και οι δικαιολογίες.

Ποιος πραγματικά οδήγησε τον Δήμο σε “ομηρία”

Μιλάτε για “ενότητα και σοβαρότητα”. Όμως εσείς, κύριε Καρβέλα, είστε εκείνος που διχάζετε καθημερινά τους πολίτες και απαξιώνετε τους εκλεγμένους προέδρους και τα μέλη των τοπικών συμβουλίων, χωρίζοντάς τους σε “δικούς μας” και “δικούς σας”. Αυτή δεν είναι ούτε ενότητα, ούτε σοβαρότητα — είναι μικροπολιτική, και

μάλιστα κακής ποιότητας. Κι αν θέλετε να μιλήσουμε για “ομηρία του Δήμου”, ρωτήστε καλύτερα τον εαυτό σας, ποιος παρέδωσε στον νέο καλλικρατικό Δήμο Πύλου – Νέστορος δικαστικές αποφάσεις από απλήρωτες μελέτες, άρα οφειλές άνω του 1.400.000 ευρώ.

Οι πολίτες γνωρίζουν – και κρίνουν

Οι δημότες του Πύλου – Νέστορος δεν έχουν ανάγκη από επικοινωνιακά σόου. Γνωρίζουν ποιοι έφεραν χρηματοδοτήσεις και έργα και ποιοι απλώς επικοινωνούν τα αυτονόητα σαν επιτεύγματα. Ξέρουν ποιοι έχτισαν υποδομές για το μέλλον και ποιοι περιορίζονται σε φωτογραφίες και δελτία Τύπου.

Κύριε Καρβέλα, ο Δήμος δεν προοδεύει με λόγια και ανακοινώσεις, αλλά με έργα που έχουν ουσία, διάρκεια και προοπτική.

Η δική σας “διοίκηση” έχει αποδείξει ότι το μόνο στο οποίο αριστεύετε είναι η παραπληροφόρηση και η οικειοποίηση της δουλειάς άλλων.

Η κοινωνία πράγματι κρίνει. Και κρίνει με πράξεις, όχι με συνθήματα. Κρίνει ποιοι στήριξαν τον Δήμο σε δύσκολες εποχές και ποιοι απλώς φωτογραφίζονται πάνω στα έργα που βρήκαν έτοιμα.

Όσο κι αν προσπαθείτε να ξαναγράψετε την ιστορία, οι πολίτες του Πύλου – Νέστορος γνωρίζουν την αλήθεια.

Η προτροπή σας προς την αντιπολίτευση — «μην κρύβεστε πίσω από την κριτική, χαρείτε για τις κατακτήσεις του Δήμου» — ακούγεται ωραία στα λόγια αλλά είναι ψευδής στις προϋποθέσεις: το ερώτημα δεν είναι αν πανηγυρίζουμε για κάθε χρηματοδότηση· το ερώτημα είναι πότε, πώς και

με ποιο κόστος αυτές οι χρηματοδοτήσεις έγιναν δυνατές και ποιος ανέλαβε την πολιτική και διαχειριστική ευθύνη όταν κινδύνεψαν να χαθούν.

Κλείνω με μια πρόταση προς όφελος της κοινωνίας:

Αν πραγματικά επιθυμείτε «ενότητα και σοβαρότητα», προτείνω να συμφωνήσουμε σε ένα κοινό πλαίσιο διαφάνειας και συνεργασίας ανάμεσα σε δημοτική αρχή και αντιπολίτευση — ξέρουμε όλοι ότι τα μεγάλα έργα δεν επιτυγχάνονται με προσωπικές μονογραφίες αλλά με συνεργατική συνέχεια.

Η κοινωνία δεν ξεγελιέται: βλέπει ποιος παραδίδει σχέδιο και έργο και ποιος περιορίζεται στα δελτία Τύπου. Αν θέλουμε όλοι το ίδιο — έναν Δήμο ισχυρό, αποτελεσματικό και ισότιμο για όλους — τότε ας αφήσουμε τις πολιτικές φλυαρίες και ας δουλέψουμε με σχέδιο, υπευθυνότητα και σεβασμό στους θεσμούς”.