Επίσκεψη Κινέζων εκπαιδευτικών στον Δήμο Μεσσήνης

Επταμελή κινεζική αντιπροσωπεία από την εκπαιδευτική και πανεπιστημιακή κοινότητα της πόλης Χουάνγκ Τζου επισκέφτηκε χθες το δημαρχείο Μεσσήνης.

Η επίσκεψη είχε αντικείμενο συζήτησης και συνεργασίας τις εκπαιδευτικές δράσεις που υλοποιούνται στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης.

Ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος τους υποδέχθηκε και παρουσιάστηκαν οι δράσεις παιδείας και πολιτισμού που γίνονται τα τελευταία χρόνια στον εμβληματικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης.

Ειδικότερα, έγινε αναδρομή στην ιστορία του Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος, όπου συμμετείχαν σχολεία της Κίνας τόσο κατά το 12ο Φεστιβάλ το 2025 όσο και το 2014. Την παρουσίαση έκανε η προϊσταμένη του τμήματος παιδείας του δήμου Μεσσήνης Χριστίνα Αθανασοπούλου.

Οπως αναφέρεται από τον δήμο «ο δήμαρχος Μεσσήνης τόνισε ότι το 2025 αποτέλεσε χρονιά σταθμό για την συνεργασία Ελλάδας – Κίνας. Η «Γέφυρα Πολιτισμών», στο πλαίσιο του 12ου Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος τον περασμένο Μάιο, άνοιξε δρόμους φιλίας και έθεσε τα θεμέλια για μελλοντικές συνέργειες. Αυτοί οι δεσμοί εδραιώθηκαν ακόμη περισσότερο με την πρόσφατη επίσκεψη εκπροσώπων του Δήμου μας στη Λούτα και τη Χουάνγκ Τζου, ενώ η σημερινή παρουσία της κινεζικής αποστολής στην Μεσσήνη, επισφραγίζει την επιθυμία και των δύο πλευρών για βαθύτερη συνεργασία και διαρκή ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και ιδεών.

Εξάλλου ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Μεσσήνης αποτελεί φάρο πολιτισμού και ιδανικό τόπο για την ανάπτυξη διεθνών δράσεων».

Ο διευθυντής του γραφείου εκπαίδευσης της Χουανγκ Τζου Gao Ning παρουσίασε στοιχεία για την Χουάνγκ Τζου, για τις ομορφιές της περιοχής, την ανάπτυξη της τεχνολογίας, των δράσεων στο σχολικό περιβάλλον, καθώς και εκπαιδευτική δυναμική της πόλης.

Ο καθηγητής φυσικής αγωγής των εκπαιδευτηρίων Μπουγά Γιάννης Πλάγος,παρουσίασε τις αθλοπαιδιές που οργανώνουν τα εκπαιδευτήρια κάθε χρόνο στο στάδιο της αρχαίας Μεσσήνης, αναβιώνοντας αθλήματα της Αρχαίας Ελλάδας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι αντιδήμαρχοι Παιδείας και Πολιτισμού Παναγιώτης Μπεσσής και Λεωνίδας Χριστοφιλόπουλος, ο δημοτικός σύμβουλος Αναστάσιος Παυλόπουλος που πρόσφατα εκπροσώπησε τον δήμο Μεσσήνης στην Κίνα καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.