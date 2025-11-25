Επιτυχής δράση του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας του Δήμου Καλαμάτας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δράση με θέμα «Ασφαλής Οδήγηση» από το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας του Δήμου Καλαμάτας, στο Γυμνάσιο Αρφαρών.

Η ανάπτυξη του θέματος έγινε διαδραστικά από την διευθύντρια του Γυμνασίου Παραλίας Ελισάβετ Σταθοπούλου και την κοινωνική λειτουργό Παναγιώτα Κοπίτα, με την συμμετοχή εκατό μαθητών.

Επόμενη προγραμματισμένη δράση είναι την Πέμπτη 27/11 στις 9 π.μ. στο Δημοτικό Σχολείο Πλατέος με θέμα «Περιβάλλον και ανακύκλωση».

Την παρουσίαση θα κάνει η Ιωάννα Ραβάνη, υπεύθυνη του ΚΕΠΕΑ Καλαμάτας.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας.