Δαπάνες για τις γιορτές και 20 ακόμα θέματα στη Δημοτική Επιτροπή Μεσσήνης

Τις πιστώσεις των δαπανών για την πραγματοποίηση και την προβολή των Χριστουγεννιάτικων – Πρωτοχρονιάτικων εκδηλώσεων, πρόκειται να εξειδικεύσει η Δημοτική Επιτροπή Μεσσήνης αύριο Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στις 9.30 το πρωί.

Στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής με 21 συνολικά θέματα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν: Η έγκριση υποβολής πρότασης σε πρόσκληση – ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης στον Τομέα Αθλητισμού του Αναπτυξιακού Προγράμματος του υπουργείου Παιδείας, με τίτλο “Δράσεις κατασκευής νέων και αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμων Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, Μεσσήνης, Ορεστιάδας, Νοτίου Πηλίου, Πύλου – Νέστορος”. Η έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση Enhance της πρωτοβουλίας Polirural Plus, με τίτλο “Ασφαλή σχολεία Μεσσήνης: Εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κινδύνου από κεραυνούς με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης/ Safe-Schools Messini: Saving Energy and Reducing Lightning Risk through AI Monitoring”. Η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών για την λειτουργία των δημοτικών παιδικών σταθμών Μεσσήνης. Η αποδοχή δωρεάς από πολιτιστικό σύλλογο Αγία Τριάδα Μάδαινας. Η επικαιροποίηση - τροποποίηση τελών. Οι διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ. Η έγκριση και παραλαβή της μελέτης επισκευής γηπέδων 5x5 και μπάσκετ στην Κοινότητα Ελληνοεκκλησιάς. Η έγκριση πρακτικού αρμόδιας επιτροπής για το έργο με τίτλο “Αποκατάσταση ζημιών του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μεσσήνης που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016 – επιλογή προσωρινού αναδόχου. Η χορήγηση παράτασης για το έργο επισκευής – συντήρησης πρώην Κτηνιατρείου Κοινότητας Λογγάς. Η έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών Δήμου Μεσσήνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας.

 

