Βράβευση του Δήμου Καλαμάτας για το Kalamata.Lab - Τελετή απονομής στην Αθήνα

Βραβείο απέσπασε ο Δήμος Καλαμάτας ως μέλος συνεργατικού σχήματος στα «Hellenic Responsible Business Awards 2025» στην κατηγορία 5.1 Συνεργασία Επιχείρησης & Τοπικής Κοινότητας/ Κράτους για το έργο «Kalamata.Lab: Συνδημιουργία της Καλαμάτας ως πρότυπου έξυπνης και βιώσιμης πόλης μέσω της καινοτομίας».

Πρόκειται για το Κέντρο Καινοτομίας Kalamata.Lab που αποτελεί μια συνεργατική πρωτοβουλία του Δήμου Καλαμάτας και του Ομίλου Quest, που επιδιώκει να κάνει την Καλαμάτα πρότυπο έξυπνης και βιώσιμης πόλης μέσω εφαρμοσμένης καινοτομίας.

O θεσμός των «Hellenic Responsible Business Awards», για ακόμα μια χρονιά, επιβράβευσε τις εταιρείες και τα συνεργατικά σχήματα που προωθούν τις αξίες της Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας, επενδύοντας στη Βιώσιμη Περιβαλλοντική και Κοινωνική Ανάπτυξη.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου στην Αθήνα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του ΣΕΒ και του ΣΕΤΕ.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, ανέφερε: «Η Καλαμάτα είναι μία πόλη που οικοδομεί ισχυρές συνεργασίες, συνεργασίες που στόχο έχουν την πρόοδο και την ευημερία του τόπου και των κατοίκων μας. Στο πλαίσιο αυτό, η βράβευση για το Kalamata.Lab μας χαροποιεί διπλά. Καθώς πέραν του σχεδιασμού μας και των βημάτων που έχουμε κάνει για τη δημιουργία ενός σύγχρονου Κέντρου Καινοτομίας, επιβραβεύεται και η επιλογή μας να χτίσουμε συνεργασίες. Να ενώσουμε δυνάμεις κοιτώντας μπροστά και να κάνουμε μαζί το φιλόδοξο όραμά μας για την Καλαμάτα πράξη. Σε αυτή την κατεύθυνση της εξωστρέφειας, τη συνεργασίας, της δικτύωσης, σημαντικός είναι ο ρόλος των Πλειάδων, ως το συνεργατικό σχήμα εκείνο που μαζί θα υλοποιήσουμε τον σχεδιασμό μας».