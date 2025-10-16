Η Λαϊκή Συσπείρωση για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

“Ανταποδοτική ανακύκλωση και προστασία του περιβάλλοντος ή μεγάλη μπίζνα;”, αναρωτιέται ...ρητορικά η Λαϊκή Συσπείρωση στον Δήμο Καλαμάτας, για τα σπιτάκια ανακύκλωσης και ζητεί “να μην πληρώσει ο λαός και οι δημότες της Καλαμάτας ούτε 1 ευρώ επιπλέον για τα πρόστιμα του ΦΟΔΣΑ”.

Σε ανακοίνωσή της – σχόλιο η Λαϊκή Συσπείρωση στον Δήμο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας αναφέρει:

“Το τελευταίο διάστημα επιβεβαιώθηκε ότι τα σκουπίδια είναι «χρυσός» για λίγους και μάλιστα για συγκεκριμένες εταιρίες που ανταγωνίζονται για το μερίδιο της αγοράς, την ίδια ώρα μάλιστα που οι πολίτες τα πληρώνουν ως χρυσό μέσα από φόρους και δημοτικά τέλη.

Πρόκειται για τα περίφημα σπιτάκια ανακύκλωσης που κοστολογήθηκαν 300.000 περίπου το ένα από Φορείς Διαχείρισης Απορριμμάτων, στην Αττική, στην Κρήτη και τον ΦΟΔΣΑ (Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) Πελοποννήσου. Ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, καλείται να επιστρέψει το ποσό των 10,5 εκατ. ευρώ, από τα ευρωπαϊκά κονδύλια που έλαβε ως χρηματοδότηση για το έργο, της προμήθειας και εγκατάστασης 58 πολυκέντρων ανακύκλωσης σε δημόσιους χώρους, στις πόλεις της περιφέρειας.

Στην Καλαμάτα έχουν τοποθετηθεί 6 σπιτάκια και όσο κι αν ο δήμαρχος της πόλης μας σφυρίζει αδιάφορα, να του θυμίσουμε ότι είναι μέλος του ΦΟΔΣΑ και πρόεδρος της ΠΕΔ. Δεν ξεχνάμε ούτε τις φιέστες της παράταξής του έξω από τα σπιτάκια και ούτε ότι ενέπλεξε μαθητές να μαζεύουν πλαστικά, με πρόσχημα την ανταποδοτική ανακύκλωση και μόνο γνώμονα να βγει κερδισμένη η συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν κρατάνε θα πούμε εμείς ούτε τα προσχήματα δείχνοντας έμπρακτη στήριξη σε πολιτικές που προωθεί η ΕΕ και η κυβέρνηση της ΝΔ.

Η πολιτική της ΕΕ που ακολουθεί η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, είναι να δοθεί η χρυσοφόρα πολιτική των απορριμμάτων σε μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες που θησαυρίζουν, όπως ήδη συμβαίνει με την ΤΕΡΝΑ για τα σκουπίδια της Πελοποννήσου και με την ΤΕΧΑΝ για τη διαχείριση και προώθηση της ανακύκλωσης.

Να μην πληρώσει ο λαός και οι δημότες της Καλαμάτας ούτε 1 ευρώ επιπλέον για τα πρόστιμα του ΦΟΔΣΑ, που βαφτίζονται κακοδιαχείριση, με σκοπό να συσκοτίσουν το κύριο, ότι το μεγάλο σκάνδαλο είναι η διαχείριση των απορριμμάτων και η ‘πράσινη’ ανακύκλωση με υψηλό κόστος για τους κατοίκους και μεγάλα κέρδη για τις εταιρείες”.