Δήμος Δυτικής Μάνης: Συμμετοχή σε πρόγραμμα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών

Ειδικότερα, ενέκρινε: α) Την προσχώρηση του Δήμου Δυτικής Μάνης στην ανωτέρω δράση του

υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποδεχόμενος ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους και συμφωνίες της σχετικής προγραμματικής σύμβασης, β) τη χορήγηση ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) να εκπροσωπήσει τοΝ Δήμο στην ως άνω σύμβαση για την ανάληψη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως προϊσταμένης και αναθέτουσας αρχής, και για λογαριασμό του, της ανωτέρω δράσης, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 27Α του ν. 4819/2021”.

Αναλυτικά, η δήλωση προσχώρησης του Δήμου Δυτικής Μάνης στη δράση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, “με τίτλο «Ενίσχυση των ορεινών Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Επικράτειας, κατά την έννοια του άρθρου 2Β του ν. 3852/2010, με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων», με μέσα προσωρινής αποθήκευσης και υπηρεσίες για την υλοποίηση της χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων συσκευασίας που εμπίπτουν στη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, βιοαποβλήτων (αποβλήτων τροφίμων) και έντυπου χαρτιού-χαρτονιού και μεταφοράς αυτών τους σε αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας, η οποία (δράση) θα ενταχθεί σε ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα διάθεσης των πόρων του τέλους ταφής του άρθρου 38 του ν.4819/2021, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην παρ. 3 αυτού απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τα υποέργα : α. Προμήθεια και εγκατάσταση Γωνιών Ανακύκλωσης σε ορεινούς Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων, αποτελούμενων από κάδο/συλλέκτη για ανακυκλώσιμα υλικά συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων συσκευασίας, που εμπίπτουν στη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, κάδο συλλέκτη για βιοαπόβλητα (απόβλητα τροφίμων) και κάδο/συλλέκτη για έντυπο χαρτί-χαρτόνι, β. Παροχή υπηρεσιών χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων συσκευασίας που εμπίπτουν στη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού και έντυπου χαρτιού - χαρτονιού, τα οποία παράγονται εντός των ορίων των ορεινών Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων, και μεταφοράς αυτών στις μονάδες επεξεργασίας (ΜΑΑ και ΚΔΑΥ) που προβλέπονται στα οικεία ΠΕ.Σ.Δ.Α., συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής παρακολούθησης και καταγραφής των συλλεγόμενων ποσοτήτων των προαναφερόμενων ρευμάτων αποβλήτων, του υπολείμματος αυτών και του ποσοστού ενεργής συμμετοχής των δημοτών του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού στη διαδικασία ανακύκλωσης, γ. Παροχή υπηρεσιών χωριστής συλλογής αποβλήτων τροφίμων που παράγονται εντός των ορίων των ορεινών Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων, και μεταφοράς αυτών στις Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (Μ.Ε.ΒΑ) που προβλέπονται στα οικεία ΠΕ.Σ.Δ.Α., συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής παρακολούθησης και καταγραφής των συλλεγόμενων ποσοτήτων των προαναφερόμενων ρευμάτων αποβλήτων, του υπολείμματος αυτών, των δεικτών ποιότητας και των προσμίξεων, της καθαρότητας των υλικών, καθώς και του ποσοστού ενεργής συμμετοχής των δημοτών του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού στη διαδικασία ανακύκλωσης, δ. Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης των δημοτών για την χωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων συσκευασίας που εμπίπτουν στη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, των αποβλήτων τροφίμων και του έντυπου χαρτιού - χαρτονιού με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης, ε. Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της δράσης της υλοποίησης χωριστής συλλογής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων συσκευασίας που εμπίπτουν στη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, των αποβλήτων τροφίμων και του έντυπου χαρτιού - χαρτονιού, καθώς και για την υποστήριξη των συμβαλλομένων μερών καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του”.