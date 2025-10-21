Εργα βελτίωσης στο κλειστό γυμναστήριο του Πολυκλαδικού

Τα συνεργεία των Τεχνικών Υπηρεσιών εργάζονται με συνεχείς και εντατικούς ρυθμούς στον χώρο, πραγματοποιώντας παρεμβάσεις και βελτιώσεις στα υδραυλικά των τουαλετών και των αποδυτηρίων, στεγανοποιήσεις, αποκαταστάσεις από υγρασίες και βάψιμο των εσωτερικών χώρων. Σταδιακά βελτιώνεται η συνολική εικόνα του Κλειστού, το οποίο τις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί -σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας- εκ νέου προς χρήση στους μαθητές και στους Συλλόγους που κάνουν χρήση των εκεί εγκαταστάσεων. Μετά την παράδοση, οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν -τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά- με στόχο τη διατήρηση του χώρου στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, έως το καλοκαίρι, οπότε και έχει προγραμματιστεί η ολιστική αναβάθμισή του μέσω των Κτιριακών Υποδομών. Υπενθυμίζεται πως το θέμα ανέδειξε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας για τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας Παναγιώτης Λύρας, γνωστοποιώντας την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί.