Δήμος Οιχαλίας: Συνεδρίαση λογοδοσίας την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με την πρόσκληση, στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα εγγραφούν θέματα, τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής και ειδικότερα: α) Έως 10 θέματα που θα τεθούν από τους δημοτικούς συμβούλους, από τα οποία τα 3 από συμβούλους της πλειοψηφίας. β) Έως 2 θέματα που θα τεθούν από τους προέδρους των κοινοτήτων. Κάθε δημοτικός σύμβουλος και κάθε πρόεδρος κοινότητας μπορεί να θέσει έως ένα θέμα. Εφόσον υποβληθούν συνολικά πάνω από 10 θέματα από τους δημοτικούς συμβούλους και πάνω από 2 θέματα από τους προέδρους των κοινοτήτων, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία θα εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων ορίζεται η Δευτέρα 27η Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι.

Τα θέματα θα υποβληθούν, είτε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις ggoichalias@1423.syzefxis.gov.gr,

dmaniatis88@1423.syzefxis.gov.gr, είτε εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου Οιχαλίας (υπ’ όψιν προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου).

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης καλούνται να το δηλώσουν στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση, το αργότερο έως την προηγούμενη μέρα της συνεδρίασης.

* Την 4η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου για την ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπλασης κοινόχρηστου χώρου και δημιουργίας χώρου πρασίνου και αναψυχής στον Δήμο Οιχαλίας, πρόκειται να εγκρίνει η Δημοτική Επιτροπή την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι.

Στην ίδια συνεδρίαση, μεταξύ άλλων θεμάτων, η Δημοτική Επιτροπή Οιχαλίας αναμένεται: Να αποφασίσει για τον καθορισμό των όρων των διακηρύξεων των ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ της προμήθειας μηχανικού εκσκαφέα – φορτωτή και αναρροφητικού σαρώθρου, αρθρωτού τύπου και γεωμετρικής κάδου απορριμμάτων, χωρητικότητας περίπου 1 κυβικού. Να αποδεχθεί δωρεά οικοπέδου στην Κοινότητα Κωνσταντίνων και να αποφασίσει για την αποδοχή ή μη γνωμοδότησης για την υπόθεση σχετικά με την εταιρεία με επωνυμία “Αθανάσιος Κόρδας και Σία Ε.Ε.”.