Παρασκευή, 05 Δεκεμβρίου 2025 12:33

“Νηλέας”: Νέα ημερομηνία για την εκδήλωση στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Καλαμάτας

Αναβλήθηκε η θεματική εκδήλωση του Δήμου Καλαμάτας, η οποία ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί σήμερα 5/12.

Η εκδήλωση, που εντάσσεται στον νέο κύκλο παρουσιάσεων του Εκθετηρίου Τοπικών Προϊόντων και είναι αφιερωμένη στην ελιά, το ελαιόλαδο και τον Αγροτικό Ελαιοπαραγωγικό Συνεταιρισμό – Οργάνωση Παραγωγών «Νηλέας» από τη Χώρα Μεσσηνίας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου από τις 7 μ.μ. έως τις 9 μ.μ., στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Καλαμάτας (ισόγειο ιστορικού Δημαρχείου, Αριστομένους 28).

