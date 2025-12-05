“Νηλέας”: Νέα ημερομηνία για την εκδήλωση στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Καλαμάτας

Η εκδήλωση, που εντάσσεται στον νέο κύκλο παρουσιάσεων του Εκθετηρίου Τοπικών Προϊόντων και είναι αφιερωμένη στην ελιά, το ελαιόλαδο και τον Αγροτικό Ελαιοπαραγωγικό Συνεταιρισμό – Οργάνωση Παραγωγών «Νηλέας» από τη Χώρα Μεσσηνίας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου από τις 7 μ.μ. έως τις 9 μ.μ., στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Καλαμάτας (ισόγειο ιστορικού Δημαρχείου, Αριστομένους 28).