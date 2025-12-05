Καλαμάτα: Φωταγωγήθηκε το δέντρο της Διοκλής ΑΕ στο Βιοτεχνικό Πάρκο

Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της Διοκλής ΑΕ ΟΤΑ, στην είσοδο του Βιοτεχνικού Πάρκου Καλαμάτας φωταγωγήθηκε την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος και ο πρόεδρος της Διοκλής ΑΕ Ιάκωβος Περρωτής, επεσήμαναν -μεταξύ άλλων- τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η εταιρεία στο πλαίσιο υποστήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας και ευχήθηκαν για τις γιορτινές ημέρες.

Στην εκδήλωση μετείχαν, αιρετοί της αυτοδιοίκησης, μέλη του Δ.Σ. και εργαζόμενοι της Διοκλής Α.Ε., καθώς και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο ΒΙΟΠΑ.

Η όμορφη βραδιά, στην οποία συμμετείχαν παιδιά από τα ΚΔΑΠμεΑ του Δήμου Καλαμάτας, ολοκληρώθηκε με κάλαντα και κεράσματα.