Υποψηφιότητα της Καλαμάτας για “Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026”

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Καλαμάτας και το Συμβούλιο Νεολαίας καλούν τους νέους και τις νέες της πόλης να συμμετάσχουν σε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο, με στόχο να καταγράψουν ιδέες και προτάσεις για τη νεολαία.

Οι απαντήσεις τους θα συμβάλουν στη διαμόρφωση του σχεδίου δράσης για τη νεολαία, που θα υποβληθεί μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας της Καλαμάτας ως Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας. Η Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας είναι ένας θεσμός που κάθε χρόνο αναδεικνύει μια ελληνική πόλη ως σημείο αναφοράς για τους νέους. Σκοπός του είναι να δοθεί χώρος στους νέους να συμμετέχουν ενεργά και να οργανώνουν δράσεις που τους ενδιαφέρουν. “Αν είσαι 15-29 ετών, συμπλήρωσε το σύντομο ερωτηματολόγιο και πες μας τι θα ήθελες να δεις να γίνεται για τη νεολαία στην Καλαμάτα το 2026” τονίζεται στο σχετικό κάλεσμα.

Στη συζήτηση που προηγήθηκε επί του θέματος στο Δ.Σ., ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου ενημέρωσε πως το πρόγραμμα στοχεύει στην προαγωγή της ενεργούς συμμετοχής των νέων στα κοινά και την ευρύτερη κοινωνική ζωή σε τοπικό επίπεδο, στην καλλιέργεια ισχυρών δεσμών μεταξύ των νέων και της τοπικής κοινωνίας, καθώς και στην ενθάρρυνση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν στους νέους.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Γιώργος Σωφρονάς εκτίμησε πως πρόκειται για μια βεβιασμένη πρωτοβουλία, από τη στιγμή που το Συμβούλιο Νεολαίας ξεκίνησε μόλις πριν λίγους μήνες τη λειτουργία του, διατηρώντας τις επιφυλάξεις με δεδομένο πως πρόκειται για μια σοβαρή πρόταση. Ο Βασίλης Παπαευσταθίου δεν διαφώνησε με την τοποθέτηση του κ. Σωφρονά, μεταφέροντας ωστόσο την επιθυμία των παιδιών για να προχωρήσει η διαδικασία. Ο ίδιος σχολίασε πως πρέπει να “σκοντάψουν” κάποια στιγμή και να κάνουν ενδεχομένως λάθη, εκτιμώντας πως εφόσον εγκριθεί η αίτηση συμμετοχής θα ήταν ένας ωραίος συμβολισμός για την προσπάθεια που ξεκίνησε. Παράλληλα σχολίασε τη λειτουργία του Σώματος μέσω της οποίας τα παιδιά λαμβάνουν κοινές αποφάσεις -δίχως παρουσία προέδρου. Ο κ. Σωφρονάς τόνισε την περίπλοκη διαδικασία μέσω της οποίας λαμβάνονται οι αποφάσεις, αναρωτώμενος για το αν υπάρχουν διαφωνίες ή όχι ανάμεσα στα μέλη του. Ο ίδιος εκτίμησε πως τα παιδιά χρειάζονται χρόνο και καθοδήγηση, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για το ότι μέρος των προτάσεών τους προέρχονταν από πρόγραμμα του Δήμου. “Από τη νεολαία περιμένουμε άλλα πράγματα, μέσα από καινοτομίες” πρόσθεσε.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός συμπλήρωσε πως δεν μπορούν να έρθουν αλλαγές και εξελίξεις από συμφωνία με το υπάρχον σύστημα, αλλά μέσα από διαφωνίες και συγκρούσεις απόψεων. Κλείνοντας τη συζήτηση, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος στάθηκε στη σπουδαιότητα της συμμετοχής ώστε να στηριχθεί η προσπάθεια του Συμβουλίου Νεολαίας. “Σίγουρα ανοίγουμε έναν δίαυλο επικοινωνίας με τη νεολαία μας ώστε να προετοιμαστεί ακόμα πιο καλά και να διεκδικήσει και του χρόνου, αν δεν τα καταφέρει αυτή τη φορά, τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα” συμπλήρωσε.