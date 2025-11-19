Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο

Η επίσκεψη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών στα εργοτάξια του δρόμου Καλαμάτα - Μεθώνη δεν έβγαλε κάποια μεγάλη είδηση. Δεν δόθηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, ενώ δεν έγινε αναφορά σε ζητήματα στα οποία υπάρχει ακόμα εκκρεμότητα, όπως η σύνδεση του δρόμου στον κόμβο Ζαφείρη στο Ασπρόχωμα. Η λογική που επικράτησε ήταν «όλα θα τα δούμε και τα πάντα θα αντιμετωπιστούν στην πορεία». Η επίσκεψη είχε προφανώς επικοινωνιακό χαρακτήρα, να βγουν δηλαδή οι φωτογραφίες και να περάσει η άποψη ότι όλα πάνε καλά και ο δρόμος θα παραδοθεί τα επόμενα χρόνια.

Με βάση τα συμφραζόμενα, η εκτίμηση είναι ότι, στην καλύτερη περίπτωση, ο δρόμος θα παραδοθεί στην κυκλοφορία στο σύνολό του μέσα στο 2028. Μένει να φανεί μήπως υπάρξει κάποια τμηματική παράδοση, αν οι εκλογές γίνουν το Πάσχα του 2027, όπως διαβεβαίωσε πρόσφατα ο πρωθυπουργός κυβερνητικούς βουλευτές. Μακάρι να επιβεβαιωθούν οι αισιόδοξες εκτιμήσεις και ο δρόμος να ολοκληρωθεί στο σύνολό του και όπως προβλέπεται στην αρχική σύμβαση, μέσα στο 2028. Επειδή όμως υπάρχουν ακόμα ζητήματα -και μάλιστα αρκετά σοβαρά- τόσο χρηματοδότησης όσο και τεχνικά, καλό θα ήταν να μην υπάρχει κανενός είδους εφησυχασμός, για να μην αρχίσουν στη συνέχεια οι γνωστές… πτώσεις από τα σύννεφα.

Το επόμενο χρονικό διάστημα είναι όμως εξαιρετικά κρίσιμο για το άλλο μεγάλο οδικό έργο της περιοχής, το Πύργος - Τσακώνα. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών άφησε να εννοηθεί ότι ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τις τελικές αποφάσεις, προφανώς στα εγκαίνια του Πάτρα - Πύργος στις 4 Δεκεμβρίου. Το τι θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός είναι αυτό που θα συγκεκριμενοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, και είναι εξαιρετικά κρίσιμο να προσδιοριστεί με σαφήνεια η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή του δρόμου. Η γενική αναφορά χωρίς συγκεκριμένο πλαίσιο δεν θα έχει καμία αξία και θα αποτελεί παιχνίδι με τον χρόνο.

Η περιοχή χρειάζεται την ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού και αυτό θα πρέπει να γίνει μέσα στα επόμενα χρόνια και όχι στο άγνωστο μέλλον. Η άμεση κατασκευή των οδικών υποδομών εθνικού και περιφερειακού χαρακτήρα είναι κρίσιμο ζήτημα για τη Μεσσηνία. Έχει χαθεί χρόνος και αυτό αποτυπώνεται πλέον σε όλους τους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες. Οι δρόμοι προφανώς και από μόνοι τους δεν φτάνουν, αλλά είναι απολύτως απαραίτητοι, για να σταματήσει τουλάχιστον η φθορά.

