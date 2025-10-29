Κατάστημα λιανικού εμπορίου από την «Well» στην Καλαμάτα

Κατάστημα λιανικού εμπορίου πρόκειται να ανοίξει στην Καλαμάτα η εταιρεία «Well», καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υπεραγοράς ειδών ένδυσης και υπόδησης στην κοινότητα Ασπροχώματος, επί της οδού Σταύρου Κωστόπουλου.

Το νέο πολυκατάστημα θα στεγαστεί σε οικόπεδο επιφανείας 9.975 τ.μ. περιλαμβάνοντας τη διαμόρφωση 122 θέσεων στάθμευσης.

Αυτό θα αφορά είδη ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ, προσφέροντας ευρεία γκάμα προϊόντων για άνδρες, γυναίκες και παιδιά, από casual και αθλητικά ρούχα, μέχρι είδη μόδας, τσάντες και εποχιακά είδη.

Η απόφαση για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης εγκρίθηκε ύστερα από τη θετική γνωμοδότηση τόσο της Δημοτικής Επιτροπής όσο και του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ασπροχώματος.

Για το θέμα ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος ψήφισε λευκό, εκτιμώντας πως η έλευση μεγάλων καταστημάτων όπως αυτό ευθύνεται για το κλείσιμο των μικρότερων της πόλης.