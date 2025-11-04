Ξανά για υπόγειο πάρκινγκ στο Διοικητήριο ο Θ. Βασιλόπουλος - Συνέντευξη στην εκπομπή «Τα εν Δήμω»

Στην πιθανή δημιουργία υπόγειου πάρκινγκ με ΣΔΙΤ μπροστά από το χώρο της πρώην Νομαρχίας αναφέρθηκε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος σε συνέντευξή του στην εκπομπή "Τα εν Δήμω" της ΕΡΤ.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους Τάκη Σαράντη και Μαρία Μαγκλάρα σημείωσε πως βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό, εκτιμώντας πως με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου θα λυθεί το κυκλοφοριακό στο κέντρο.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτων – οικοπέδων ώστε να δημιουργηθούν ανοικτοί χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, τονίζοντας πως πρόκειται να ολοκληρωθεί σύντομα. Παράλληλα, γνωστοποίησε πως έχει κατατεθεί πρόταση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την προμήθεια ηλεκτρικού λεωφορείου ώστε να μεταφέρει δωρεάν τον κόσμο από την Κεντρική Αγορά στο κέντρο της πόλης. “Θα μπορεί όποιος θέλει να αφήνει το αυτοκίνητό του στο χώρο στάθμευσης της ΚΑΚ και να μεταφέρεται με το λεωφορείο” πρόσθεσε.

Ο κ. Βασιλόπουλος αναφέρθηκε ακόμα σε αναπτυξιακά ζητήματα αλλά και σε θέματα καθημερινότητας, μιλώντας για τις προκλήσεις που υπάρχουν σήμερα, για τον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής και το όραμα για μια πόλη ανθεκτική, περισσότερο φιλική και φιλόξενη, με ποιότητα ζωής για κατοίκους και επισκέπτες. Υπήρξε επίσης, αναφορά στο Κλιματικό Συμβόλαιο της Καλαμάτας, σε έργα υποδομών, σε θέματα πολεοδομικού χαρακτήρα, ψηφιακού μετασχηματισμού, καθημερινότητας και λειτουργίας της πόλης, καθώς και σε θέματα που συνδέονται με τον πολιτισμό, την ιστορία, τον τουρισμό και τη γαστρονομία. Μεταξύ άλλων ξεχώρισε η αναφορά του κ. Βασιλόπουλου πάνω στο θέμα της λειψυδρίας, λέγοντας πως ο Δήμος την αντιμετώπισε φέτος μέσω των νέων γεωτρήσεων που έγιναν. Ο ίδιος υπογράμμισε πως πέρυσι ο Δήμος Καλαμάτας αντιμετώπισε προβλήματα για κάποιες μέρες σε ορισμένα χωριά λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας, συμπληρώνοντας πως με την κατασκευή του νέου αγωγού και της νέας δεξαμενής θα βελτιωθεί σημαντικά η λειτουργία της πόλης.

Στο σκέλος του τουρισμού, ο δήμαρχος Καλαμάτας επεσήμανε πως από την 1η μέρα του νέου έτους θα ξεκινήσει η αναβάθμιση του Αεροδρομίου Καλαμάτας, με στόχο να διπλασιαστεί η επισκεψιμότητα την επόμενη διετία, βάσει του πλάνου της εταιρείας που θα την υλοποιήσει. Να σημειωθεί πως ο Θανάσης Βασιλόπουλος ανέτρεξε και στο παρελθόν, σχολιάζοντας πως η Καλαμάτα είναι τυχερή γιατί την υπηρέτησαν δήμαρχοι που έβαλαν σε προτεραιότητα το συμφέρον της πόλης...

Η εκπομπή προβλήθηκε το Σάββατο 1η Νοεμβρίου και μπορείτε να τη δείτε πατώντας ΕΔΩ.