Αναίμακτος Δεκέμβρης στους δρόμους της Μεσσηνίας

Αναίμακτος ήταν ο περασμένος μήνας σε ό,τι έχει να κάνει με τα τροχαία στους δρόμους της Μεσσηνίας.

Είναι χαρακτηριστικό πως τον Δεκέμβριο δεν σημειώθηκε ούτε τροχαίο δυστύχημα, ούτε σοβαρό τροχαίο ατύχημα, παρά μόνο πέντε ελαφρά τροχαία με οκτώ ελαφρά τραυματίες.

Συνολικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σημειώθηκαν δύο θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα με δύο νεκρούς και 13 ελαφρά τροχαία ατυχήματα με 20 ελαφρά τραυματίες.

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων – δυστυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, καθώς και η παραβίαση προτεραιότητας.

Ακόμη τον Δεκέμβριο συγκροτήθηκαν 511 συνεργεία ελέγχων μέθης, πραγματοποιήθηκαν 10.431 έλεγχοι διερεύνησης μέθης και διαπιστώθηκαν 79 παραβάσεις.

Επιπλέον, στο ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν 1.266 επικίνδυνες παραβάσεις. Ειδικότερα 629 για υπερβολική ταχύτητα, 197 για μη χρήση κράνους, 165 για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας, 86 για ΚΤΕΟ, 47 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 45 για παραβίαση σηματοδότη, 37 για αντικανονικό προσπέρασμα, 20 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, 16 για αντικανονικούς ελιγμούς, 15 για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά, 5 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων και 4 για παραβίαση προτεραιότητας.