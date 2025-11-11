Δήμος Καλαμάτας: Ομαλοποίηση στη διαχείριση των οικονομικών των σχολικών μονάδων “βλέπει” η δημοτική αρχή

Στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, ψηφίστηκε ομόφωνα η απόδοση της παγίας προκαταβολής σχολικών μονάδων του Δήμου, με τη δημοτική αρχή να τονίζει πως όλες οι εκκρεμότητες έχουν σχεδόν τακτοποιηθεί.

Η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου ενημέρωσε πως έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια ώστε να συγκεντρωθούν και να ελεγχθούν όλα τα τιμολόγια που είχαν κοπεί. Η ίδια τόνισε ότι θα πληρωθούν κανονικά, έχοντας απομείνει κάποιες μικρές εκκρεμότητες της τάξεως των 10-20 ευρώ. “Το σύνολο των τιμολογίων ελέγχθηκε πάλι από την αρχή, λήφθηκαν οι σχετικές εγκρίσεις και ταχτοποιήθηκαν όλα τα θέματα των σχολείων που είχαν προκύψει. Θεωρούμε λοιπόν από εδώ και πέρα ότι δεν θα υπάρξει άλλο πρόβλημα στη διαχείριση της απόδοσης παγίας, με τη διαδικασία που έχει δομηθεί” σχολίασε.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός, με βάση τα όσα ακούστηκαν πριν ένα μήνα στην κοινή παράσταση διαμαρτυρίας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας από την Ένωση Γονέων, το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας και την Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας, ρώτησε για το αν λύθηκαν τα ζητήματα που είχαν τεθεί, απαντώντας ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος πως ο Δήμος έχει ασχοληθεί εκτενώς με το θέμα των σχολείων. Ο ίδιος, διευκρίνισε πως έχει οριστεί συγκεκριμένος υπάλληλος του Δήμου που ασχολείται μόνο με τα ζητήματα των σχολικών μονάδων, λέγοντας πως η διαδικασία για την έγκριση των δαπανών γίνεται πλέον άμεσα. “Εχουμε ξεκαθαρίσει το πλαίσιο των υλικών που πρέπει να παραλαμβάνουν από τις αποθήκες και για όλα τα υπόλοιπα δίνουμε τη δυνατότητα από τις παγίες να καλύπτουν τα πάντα” πρόσθεσε ο κ. Βασιλόπουλος, υπογραμμίζοντας πως έχει ομαλοποιηθεί απόλυτα η κατάσταση και ότι θα βρεθεί η τρόπος να να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα.

Από την πλευρά της, η σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χριστίνα Καντζιλιέρη επεσήμανε πως υπάρχουν ακόμα παράπονα για την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται στα σχολεία, κάτι που επιβεβαιώνεται από παρατηρήσεις που έχουν φτάσει στην “Ε”, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της χλωρίνης.