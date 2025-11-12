Βασιλόπουλος για το νέο Ειδικό Δημοτικό: "Eίμαστε πολύ κοντά στο να ακούσουμε καλά νέα"

Στη συντήρηση των σχολείων αλλά και στα νέα κτήρια που πρόκειται να ανεγερθούν αναφέρθηκε χθες ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, έπειτα από τις δηλώσεις του για το κλειστό στο πρώην Πολυκλαδικό .

Για το Ειδικό Δημοτικό εξέφρασε την αισιοδοξία του πως σύντομα θα έρθει η έγκριση από την Περιφέρεια. “Το Ειδικό είναι ένα πολύ ακριβό σχολείο, οπότε το να το φτιάξουμε είναι σαν φτιάχνουμε επί της ουσίας 1,5 σχολείο. Για το συγκεκριμένο σχολείο άλλωστε διεκδικούμε χρηματοδότηση από το 2018 και πλέον είμαστε πολύ κοντά στο να ακούσουμε καλά νέα” σχολίασε, προσθέτοντας πως ο Δήμος βρίσκεται σε επικοινωνία με τις Κτιριακές Υποδομές, για να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να δημιουργηθεί ένα νέο δημοτικό σχολείο που θα έρθει να αντικαταστήσει το 17ο Δημοτικό και το Μπεκάκειο, στην περιοχή του ΚΤΕΛ.

“Αυτές τις μέρες θα γίνει ανάθεση για γεωλογική μελέτη και πλέον ο φάκελος θα είναι ολοκληρωμένος να πάει στις Κ.Υ., ώστε να ολοκληρώσουν την μελέτη. Το επόμενο βήμα έτσι θα είναι η διεκδίκηση της χρηματοδότησης” συμπλήρωσε, εκτιμώντας πως το τελευταίο σκέλος είναι πιο εύκολο από τα προηγούμενα.

Για τις επόμενες παρεμβάσεις σε σχολεία, ο ίδιος ενημέρωσε πως θα γίνουν στις αίθουσες που χρειάζεται για το ΕΝΕΕΓΥΛ, μοιράζοντας τα συνεργεία του ο Δήμος ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες.

“Τα χρήματα που δαπανά ο Δήμος Καλαμάτας από δημοτικούς πόρους για τη λειτουργία και τη συντήρηση των σχολείων είναι πάνω από 2 εκατ. ευρώ, χρήματα που θα έπρεπε να έρχονται από τον Πολιτεία. Μας έδωσαν αρμοδιότητες, και δεν τις συνοδεύουν με τους ανάλογους πόρους” υπογράμμισε ο δήμαρχος Καλαμάτας, λέγοντας πως θα πρέπει να δοθούν τα ανάλογα χρήματα για το σκοπό αυτό. “Δεν μπορείς να παίρνεις χρήματα από άλλους σκοπούς για να καλύψεις άλλες υποχρεώσεις” κατέληξε.