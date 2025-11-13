Χώρο για νέο κοιμητήριο αναζητά ο Δήμος Καλαμάτας - H Κοινότητα ενέκρινε τον νέο κανονισμό λειτουργίας

Σε μια συνεδρίαση με ιδιαίτερη θεσμική και κοινωνική σημασία, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ενέκρινε εν μέσω κάποιων παρατηρήσεων την περασμένη Τρίτη τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων, ο οποίος καθορίζει εκ νέου το πλαίσιο διοίκησης, διαχείρισης και λειτουργίας όλων των κοιμητηρίων της πόλης και των τοπικών κοινοτήτων.

Ο κανονισμός, που εκπονήθηκε με γνώμονα τη διαφάνεια, την αξιοπρέπεια και την ορθολογική εξυπηρέτηση των πολιτών, ρυθμίζει ζητήματα από τις διαδικασίες ταφής έως τη χρήση των ψυκτικών θαλάμων, τη χωροταξία και τη λειτουργία των επαγγελματιών εντός των κοιμητηρίων.

Η νέα ρύθμιση φιλοδοξεί να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των χώρων αυτών, με σύγχρονες διαδικασίες, ηλεκτρονική διαχείριση αιτημάτων και σαφείς κανόνες για πολίτες και επαγγελματίες. Ειδικότερα, εισάγεται πλέον ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης αιτήσεων κηδειών, ώστε να εξασφαλίζεται διαφάνεια και σειρά προτεραιότητας, ρυθμίζονται λεπτομερώς ζητήματα που αφορούν τους χρόνους ταφής, τις παρατάσεις και τις υποχρεώσεις ανακομιδής οστών, ενώ καθορίζονται και σαφείς κανόνες για την ευθύνη και τις κυρώσεις των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στα κοιμητήρια.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην προστασία της δημόσιας υγείας, στην τήρηση του ωραρίου λειτουργίας, αλλά και στη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών για όλους, μέσα από μια διαδικασία που φαντάζει δύσκολη στην υλοποίηση της αλλά είναι απαραίτητη, ώστε ευαίσθητοι χώροι όπως αυτοί να μην θυμίζουν “ξέφραγο αμπέλι”.

ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΧΩΡΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανάφερε πως η πόλη της Καλαμάτας χρειάζεται ένα νέο κοιμητήριο. “Χρειαζόμαστε ένα χώρο που να μπορεί να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες, έχοντας το ανάλογο κύρος” σχολίασε, γνωστοποιώντας πως ο Δήμος βρίσκεται σε αναζήτηση ενός τέτοιου χώρου. Ο ίδιος, διευκρίνισε πως δεν είναι εύκολο να βρεθεί, καθώς οι άδειες που απαιτούνται είναι πολύ απαιτητικές.

Από την πλευρά της η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου, έχοντας αναλύσει τη φιλοσοφία του νέου κανονισμού σε πρόσφατη συνέντευξή της στην “Ε”, στάθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στην ψηφιοποίηση που έγινε ώστε να καταγραφούν τα πάντα στους χώρους του Κεντρικού Κοιμητηρίου -αρχικά. Η ίδια ξεκαθάρισε πως στα κοιμητήρια θάβεται οποιοσδήποτε -δημότης ή μη- έχει πεθάνει εντός των ορίων του Δήμου, φέρνοντας ως παράδειγμα πτώμα που βρέθηκε στη θάλασσα στην Καλαμάτα, μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Κορίνθου και κατέληξε πάλι στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα ώστε να ταφεί, βάσει νομοθεσίας. Μεταξύ άλλων, η κα Κουμάντου ενημέρωσε πως στο μέλλον θα ενοποιηθούν οι θέσεις ταφής, ενώ για τους οικογενειακούς τάφους, οι οποίοι αφορούν ουσιαστικά τρεις γενιές, γνωστοποίησε πως υπολογίζονται στην Καλαμάτα από 300-400, με τους ενεργούς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις να είναι 150. “Κάποιους από αυτούς ο Δήμος θα τους πάρει πίσω, και κάποιους θα τους επαναδιαθέσει” συνέχισε, λέγοντας πως μέσω κάποιων που είναι ακόμα και 2-3 θέσεων, θα προκύψουν νέες θέσεις και χώροι.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας Παναγιώτης Λύρας υπογράμμισε την ανάγκη αλλαγής του χώματος, σε συνάρτηση με τον τρόπο εκταφής και τον σεβασμό που πρέπει αυτός να γίνεται. Για την παράταση ταφής παρατήρησε πως δίνεται κάποιες φορές χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις αν πρέπει ή όχι, ενώ πρόσθεσε πως πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη ευαισθησία για τους θανότες ΑμεΑ αλλά και για τους επισκέπτες με κινητικά προβλήματα. Στη συνέχεια έθιξε το κομμάτι της υγρασίας και την απουσία φρεατίων, καθώς και τα παραμελλημένα, ξερά κυπαρίσσια που χρειάζονται αντικατάσταση. Ειδικά, για το σκέλος της κατάληξης των ομβρίων, τόνισε πως πρέπει να συνδράμει η ΔΕΥΑΚ ώστε να δοθεί μια λύση, υπογραμμίζοντας πως στη νότια πλευρά, οι εκταφές αποτελούν μια πραγματικά δύσκολη διαδικασία, ως προς την μη αποσύνθεση των σορών. Ο ίδιος πρότεινε τη δημιουργία μιας επιτροπής λειτουργίας των κοιμητηρίων, ώστε να εξετάζει ζητήματα που προκύπτουν, ενώ σε άλλο σημείο υπενθύμισε το ζήτημα της δύσκολης στάθμευσης έξω από τα κοιμητήρια, όταν γίνεται μια κηδεία.

Σε τοποθετήσεις των μελών, ο Θόδωρος Σταυριανόπουλος παρατήρησε πως οι προδιαγραφές ενός κοιμητηρίου είναι τέτοιες που το κεντρικό της Καλαμάτας δεν τις πληροί εκ των πραγμάτων, όπως για παράδειγμα η απόσταση από κατοικημένη περιοχή. Ο Ευάγγελος Χαχής στάθηκε στην μεταφορά των οστών από οικογενειακούς τάφους τα οποία μπορεί να είναι ξεχασμένα, μεταφέροντας παράλληλα παράπονα δημοτών ως προς την ταλαιπωρία που υφίστανται όταν πάνε να πληρώσουν, καθώς δεν βρίσκουν πάντα υπάλληλο. Ο Φώτης Γαϊτάνης σχολίασε πως πρέπει να δοθεί μια λύση ως προς το χώρο για τις πολιτικές κηδείες, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να μειωθούν τα τέλη και οι δημοτικοί υπάλληλοι να αναλάβουν την καθαριότητα. Η Κατερίνα Μπάμπαλη εξέφρασε τον προβληματισμό της για ανθρώπους που φροντίζουν τους τάφους, όντας ένα συμπληρωματικό εισόδημα ή και το μοναδικό για κάποιους εξ αυτών, θέτοντας το ερώτημα πόσο εφικτό είναι να αποκτήσουν έναρξη επαγγέλματος κ.τ.λ. και να μπουν στη διαδικασία αυτή. Ο Μιχάλης Κουτίβας εκτίμησε πως ο χώρος του Κεντρικού Κοιμητηρίου έχει κλείσει τον κύκλο του και ότι είναι ανίκανος να εξυπηρετήσει την πόλη, υπενθυμίζοντας την συζήτηση που είχε γίνει για τη μεταφορά του βόρεια της Κεντρικής Αγοράς.

Κλείνοντας τη συζήτηση, η Πιπίνα Κουμάντου προανήγγειλε εκτεταμένη φύτευση στο Κεντρικό Κοιμητήριο ώστε να περιοριστεί η θέαση, αλλά και για να αντικατασταθούν παλιά δέντρα. Η ίδια σημείωσε πως θα γίνουν κάποιες τεχνικές κατασκευές, όπως το χωνευτήρι, αλλά και η τακτοποίηση του οστεοφυλακίου. Ακόμα, ξεκαθάρισε πως δεν μπορεί να γίνει επέκταση του νεκροταφείου, ενώ για τις πολιτικές κηδείες μετέφερε την σκέψη να γίνονται στο χώρο που είναι τώρα γραφείο. Παράλληλα, στάθηκε στη δυσκολία εύρεσης προσωπικού, ειδικά για εκταφές, ενώ για τα άτομα που δραστηριοποιούνται άτυπα εκεί, είπε πως σε πρώτη φάση θα πρέπει να είναι γραμμένα τουλάχιστον σε ένα μητρώο, ώστε ο Δήμος να γνωρίζει ποιος κάνει τί, δεδομένου ότι πρόκειται για δημόσιο χώρο και η ευθύνη είναι δική του.