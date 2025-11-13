Συνεργασία του Δήμου Δυτικής Μάνης με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Εγκατάσταση καμερών για πρόληψη εγκληματικότητας

Τη συνεργασία του Δήμου Δυτικής Μάνης με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση καμερών πρόληψης της εγκληματικότητας, ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Κι εξουσιοδότησε τον δήμαρχο Γιώργο Χιουρέα να υπογράψει το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας.

Οπως αναφέρθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, “αντικείμενο του παρόντος Μνημονίου είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μερών, ιδίως μέσω της ανάπτυξης και υλοποίησης δράσεων για την επίτευξη κοινών στόχων, υπέρ: Της ασφάλειας των δημοτών και επισκεπτών του Δήμου. Της αξιοποίησης νέων σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και όταν οι επιδιωκόμενοι σκοποί της πρόληψης ή καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης της κυκλοφορίας δεν μπορούν να επιτευχθούν εξίσου αποτελεσματικά με άλλα ηπιότερα μέτρα. Της προστασίας των υποδομών και δημόσιων κοινοχρήστων χώρων εντός των ορίων του Δήμου Δυτικής Μάνης. Της υποστήριξης των πολιτιστικών, κοινωνικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων που διοργανώνονται στο Δήμο”.

Επισημάνθηκε πως “η συνεργασία των δύο νερών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δράσεις: Ορισμό σημείων επαφής και συναντήσεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών δράσεων. Συνδρομή στις αυτοτελείς ή κοινές επιχειρήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Δημοτικής Αστυνομίας, σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό, κατά περίπτωση. Διοργάνωση και υλοποίηση κοινών ενημερωτικών, εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών δράσεων για την πρόληψη και προστασία ζητημάτων κοινωνικής αστυνόμευσης. Εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας, σε δημόσιους χώρους, για τους εξής σκοπούς: Την αποτροπή και καταστολή των αξιόποινων πράξεων που προβλέπονται στις περ. β’ έως δ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.3917/2011. Στα εγκλήματα αυτά ανήκουν ιδίως τα αδικήματα που προβλέπονται στα κεφάλαια 6ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 18ο, 19ο και 23ο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα και τα κακουργήματα της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Αντικείμενο της καταστολής συνιστά και η απόδειξη τέλεσης αξιόποινων πράξεων και ταυτοποίησης του δράστη.

Η κατά τόπον αρμόδια Διεύθυνση της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία θα έχει και την ευθύνη λειτουργίας του συστήματος επιτήρησης, θα καταρτίζει, προς εκπλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων εγκατάστασης και λειτουργίας αυτού (άρθρο 5 του π.δ. 75/2020), έκθεση αναγκαιότητας – σκοπιμότητας, η οποία μεταξύ άλλων θα περιγράφει την ακριβή θέση των καμερών του συστήματος”.