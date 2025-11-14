Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Τίμησαν τον Ηλία Τσίγγανο

Παράλληλα τονίστηκε ότι η κηδεία θα γίνει με δημοτική δαπάνη, ότι θα παραστεί το Δημοτικό Συμβούλιο και θα αποδοθούν τιμές.

Στην αρχή της συνεδρίασης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χαράλαμπος Αυρηλιώνης εξέφρασε τα θερμά συλλυπητήρια του Δημοτικού Συμβουλίου στην οικογένεια του εκλιπόντος, «για έναν άνθρωπο πολύ αγαπητό και με τεράστια προσφορά για τον τόπο του» όπως είπε.

Ο αντιδήμαρχος Σωτήρης Μπακούρος τόνισε ότι ήταν πρύτανης της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπογραμμίζοντας πως «εμείς οι νεότεροι αποκομίσαμε πολλά πράγματα από αυτόν. Τον χαρακτήριζε το ήθος και η συνέπεια, ήταν ένας άρχοντας της τοπικής αυτοδιοίκησης, κόσμησε τόσο την επιστήμη του όσο και τον θεσμό του δημάρχου. Ο δήμαρχος εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση με το που έμαθε τον θάνατό του, εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο οφείλουμε να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του και να παραστεί σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο στην κηδεία του». Τέλος ανέφερε ότι ο δήμος θα κάνει με δημοτική δαπάνη την κηδεία.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Άκης Κατρίτσης τόνισε πως η άποψή τους είναι ότι θα έπρεπε να αναβληθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να γίνει μια εκ περιφοράς συνεδρίαση μόνο για να εκδοθεί ένα ψήφισμα που να αναφέρονται οι τιμές στον εκλιπόντα δήμαρχο. Επίσης να δοθεί το όνομά του σε δρόμο, καθώς και να αποδώσει τιμές η Φιλαρμονική. Από εκεί και πέρα μεταξύ άλλων σημείωσε πως το γεγονός ότι ήταν για 4 συνεχόμενες τετραετίες δήμαρχος ήταν μεγάλη τιμή και για τον ίδιο αλλά και για τους πολίτες. «Συνεργαστήκαμε την περίοδο 1990-1994 και μόνο άριστες εντυπώσεις έχω να καταθέσω» τόνισε, ενώ επεσήμανε ότι η σημαία στο Δημαρχείο θα πρέπει να είναι μεσίστια.

Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Τσαφαράς εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος και πρότεινε όλα όσα ακούστηκαν να επικυρωθούν με μια απόφαση που θα παρθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Κ.Μπ.