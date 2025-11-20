Καλαμάτα: Εκτός λειτουργίας οι 9 από τις 10 “έξυπνες” διαβάσεις!

Προβλήματα είχαν οι 10 “έξυπνες” διαβάσεις πεζών σε κεντρικούς δρόμους της Καλαμάτας, που φτιάχθηκαν το καλοκαίρι, γι’ αυτό και τέθηκαν, μέχρι νεωτέρας, εκτός λειτουργίας, από την ανάδοχο εταιρεία.

Η μόνη διάβαση που παραμένει σε λειτουργία, είναι στη διασταύρωση Αρτέμιδος και Μπιζανίου (στο ύψος του κεντρικού πάρκινγκ του Νέδοντα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας).

Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας από τον Δήμο, τα προβλήματα αφορούν τους αισθητήρες, που “βραχυκυκλώνουν” ή “γεμίζουν”, καθώς κάποιοι απ’ αυτούς βρίσκονται σε διαβάσεις με ιδιαίτερα ζητήματα. Για παράδειγμα, οι διαβάσεις στη Βασιλ. Γεωργίου στους Ταξιάρχες, όπου υπάρχει σχολείο και κινούνται παιδιά, ΙΧ και φορτηγά τροφοδοσίας παρκάρουν πάνω στις διαβάσεις και μηχανάκια περνούν συνεχώς από αυτές και μέσω της νησίδας, συνεχίζουν κυρίως την πορεία τους από την Ασκληπιού προς τη Βασιλ. Γεωργίου, στην κατεύθυνση προς την κεντρική πλατεία.

Διάβαση με ιδιαιτερότητα είναι και αυτή στην οδό Φιλελλήνων, στο Κολυμβητήριο.

Εντύπωση, πάντως, προκαλεί το γεγονός ότι τέθηκαν εκτός λειτουργίας οι 9 από τις 10 “έξυπνες” διαβάσεις.

Με βάση την ίδια ενημέρωση, η ανάδοχος εταιρεία αναζητεί την αιτία των προβλημάτων και τον τρόπο να βελτιωθεί και να σταθεροποιηθεί η λειτουργία τους.

Γ.Σ.