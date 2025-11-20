Ξεκίνησε η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων στη Μεσσήνη

Την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από την πόλη, ξεκίνησε χθες Τετάρτη, ο Δήμος Μεσσήνης, συνεχίζοντας τις δράσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο Δήμος μέσω της Δημοτικής Αστυνομίας, αφού προέβη στην καταγραφή και σήμανση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, άρχισε τη σταδιακή απομάκρυνσή τους. Την διαδικασία περισυλλογής επέβλεψε ο αντιδήμαρχος Ηλίας Γεωργόπουλος.

Τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο Μεσσήνης, η διαδικασία θα συνεχιστεί για την περισυλλογή και των υπόλοιπων οχημάτων, που έχουν εντοπιστεί σε διάφορα σημεία, με σκοπό την απελευθέρωση θέσεων στάθμευσης, την εξάλειψη πιθανών εστιών μόλυνσης και τη βελτίωση της αισθητικής και της λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος.