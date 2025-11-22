Προχωρούν οι εργασίες για το Πάρκο Ελιάς

Αυτοψία στο υπό κατασκευή Πάρκο Ελιάς, δυτικά του Ανοιχτού Θεάτρου Καλαμάτας, δίπλα στον Νέδοντα, πραγματοποίησε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος κι ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών και τα επικαιροποιημένα χρονοδιαγράμματα του έργου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, ο συγκεκριμένος χώρος διαμορφώνεται σε έναν χώρο πρασίνου και αναψυχής, με συγκεκριμένη ταυτότητα και περιλαμβάνει τρία επίπεδα: ένα βασικό επίπεδο, η είσοδος απ’ όπου ξεκινά το πρώτο μέρος της πορείας που καταλήγει στην πέργκολα – Info Kiosque, όπου κατά μήκος αυτής της πορείας ο επισκέπτης θα συναντήσει παλιά αντικείμενα, που αφηγούνται την ιστορία της παραγωγής του ελαιολάδου.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 587.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και από δημοτικούς πόρους, ενώ ανάδοχος εταιρεία είναι η “Ικτίνος Α.Ε.”, με έκπτωση 12,14 %.