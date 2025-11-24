Μπλόκαρε η δ’ φάση αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης: 26 χιλιόμετρα παραμένουν με αγωγούς αμιάντου

Με αξιοπρεπείς ρυθμούς προχωράει το σημαντικό έργο της γ’ φάσης της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην πόλη της Καλαμάτας, που υλοποιείται με εργολαβία της ΔΕΥΑΚ.

Ομως, σε εκκρεμότητα βρίσκεται το εξίσου σπουδαίο έργο της δ’ φάσης αντικατάστασης, που θα καλύψει 26 χιλιόμετρα δρόμων με προϋπολογισμό 3 εκ. ευρώ, το οποίο δεν έχει ακόμα εξασφαλίσει χρηματοδότηση.

Εχει υποβληθεί δύο φορές από τη ΔΕΥΑΚ, τη μία για χρηματοδότηση, μάλιστα, στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά ...ατύχησε. Είχε προταθεί να χρηματοδοτηθεί ως υποέργο στο έργο αναβάθμισης των υποδομών ύδρευσης της πόλης μαζί με τα ψηφιακά υδρόμετρα, αλλά εγκρίθηκαν μόνο τα υδρόμετρα.

Ετσι, εν έτει το 2025 και για τα αμέσως επόμενα χρόνια, 26 χιλιόμετρα δικτύου ύδρευσης της Καλαμάτας παραμένουν με παλιούς και από αμίαντο αγωγούς.

Το έργο της δ’ φάσης περιλαμβάνει αντικατάσταση δικτύου σε πολλές περιοχές της Καλαμάτας και αυτό καταδεικνύει τη σημασία του.

Αναλυτικά, αφορά: Την περιοχή της Ράχης, τμήματα δρόμων μεταξύ Αρτέμιδος και Αθηνών (Γιαννιτσών, Μπιζανίου, Κουμουνδούρου) κάθετους στην Αθηνών δρόμους πάνω από το Δημαρχείο (Ιωνίας, Ορέστη, Δήμητρας κλπ.). Και ακόμα Μπουλούκου, Αγίων Αναργύρων, Αγίου Κωνσταντίνου και κάθετους και παράλληλους προς την Μπουλούκου δρόμους (Κουτήφαρη, πρώην Ρουμελιώτη κλπ.).

Νότια του κέντρου τις οδούς Κανάρη από Πλάτωνος και κάτω, Ακρίτα από Κοραή και κάτω. Την Παραλία, Δυτική (μαρίνα) και Ανατολική, τις οδούς Λυκούργου και Ευαγγελιστρίας και τους μεταξύ τους καθέτους, Σανταρόζα, Κορώνης, Μεθώνης κλπ. (μεταξύ Φαρών - Ακρίτα), Μαιζώνος και Βύρωνος νότια της Ηρώων και τμήμα της Ηρώων.

Γ.Σ.