Καταγγελία Ηλία Κανάκη: “Εργάτες καθαριότητας του δήμου μαζεύουν τις ελιές αντιδημάρχου”

Το γεγονός ότι “αντιδήμαρχος του Δήμου Πύλου - Νέστορος χρησιμοποιεί εργάτες καθαριότητας του Δήμου για συγκομιδή ελαιοκάρπου εν ώρα υπηρεσίας στον Δήμο”, καταγγέλλει ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Ηλίας Κανάκης.

“Είναι ένα σκάνδαλο πρώτου μεγέθους, είναι ντροπή για κάθε τίμιο άνθρωπο”, υποστηρίζει ο κ. Κανάκης.

Χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του ο Ηλ. Κανάκης αναφέρει:

“Εδώ και είκοσι μέρες έχω πληροφορηθεί από συμπολίτες μας ότι αντιδήμαρχος του Δήμου Πύλου - Νέστορος χρησιμοποιεί εργάτες καθαριότητας του Δήμου για συγκομιδή ελαιοκάρπου εν ώρα υπηρεσίας στον Δήμο.

Χτυπούσαν κάρτα δηλαδή για δουλειά στο Δήμο και εκείνος τους απασχολούσε να μαζεύουν τη σοδειά του στο προσωπικό του ελαιοπερίβολο. Δυστυχώς, δεν είναι απλά μια παρατυπία.

Είναι ένα σκάνδαλο πρώτου μεγέθους, είναι ντροπή για κάθε τίμιο άνθρωπο, και είναι το καθρέφτισμα ενός συστήματος που έχει χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα.

Και το πιο εξοργιστικό; Ο Δήμος Πύλου Νέστορος βρωμάει και ζέβει από άκρη σε άκρη, επειδή λείπουν εργαζόμενοι στην καθαριότητα.

Οι δρόμοι, οι πλατείες, οι γειτονιές έχουν καταντήσει να θυμίζουν περιοχή εγκαταλελειμμένη.

Οι πολίτες φωνάζουν, η καθημερινότητα έχει γίνει βάσανο, και η δημοτική αρχή ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα χέρια.

Κι ενώ ο Δήμος βουλιάζει στα σκουπίδια… Να τα χέρια! Να πού βρέθηκαν οι εργάτες!

Στη δούλεψη του ελαιοπερίβολου του κυρίου αντιδημάρχου. Αυτό δεν είναι απλά καταγγελία είναι απόδειξη πολιτικής εξαθλίωσης.

Γιατί αυτό το φαινόμενο είναι δυστυχώς συνήθης πρακτική. Είναι η λογική του μικρού τοπικού άρχοντα που νομίζει ότι η εξουσία είναι προσωπικό προνόμιο, ότι ο Δήμος είναι κτήμα του, ότι οι εργαζόμενοι είναι προσωπικοί του εργάτες.

Και ας τελειώνουμε με τις δικαιολογίες.

Όταν ο Δήμος Πύλου - Νέστορος δεν έχει ανθρώπους να μαζέψουν τα σκουπίδια, αλλά έχει ανθρώπους να μαζέψουν τις ελιές του αντιδημάρχου, τότε δεν έχουμε κρίση προσωπικού.

Έχουμε τοπικούς άρχοντες με περίσσιο θράσος, κρίση διαφάνειας και κρίση πολιτικής ηθικής.

Απαιτούμε:

Να ανοίξει τώρα πλήρης έρευνα, χωρίς κανένα κουκούλωμα. Να δοθούν όλα στη δημοσιότητα, χωρίς παιχνίδια στις πλάτες των πολιτών. Να αποδοθούν ευθύνες πολιτικές, πειθαρχικές και αν προκύψει ποινικές. Να ενισχυθεί η καθαριότητα άμεσα, γιατί δεν είναι δυνατόν να ζουν οι δημότες μέσα στη βρομιά, ενώ κάποιοι βολεύουν τα χωράφια τους. Και το ξεκαθαρίζουμε, για να μην υπάρχει ούτε μισή παρεξήγηση.

Οι πολίτες του Πύλου - Νέστορος δεν είναι αφελείς. Οι εργαζόμενοι δεν είναι υποζύγια. Και ο Δήμος δεν είναι τσιφλίκι κανενός. Όποιος μπέρδεψε την αυτοδιοίκηση με οικογενειακή επιχείρηση συγκομιδής, θα λογοδοτήσει. Και θα λογοδοτήσει όχι μόνο στον νόμο, αλλά και σε μια κοινωνία που έχει ξεπεράσει τα όριά της και δεν σηκώνει άλλο κοροϊδία.

Η κοινωνία δεν είναι χωράφι. Οι εργαζόμενοι δεν είναι για μάζεμα. Και ο Δήμος δεν θα ξαναγίνει ποτέ «μαγαζί γωνία» για τους λίγους”.