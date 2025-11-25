Άσκηση για αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων από την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας

Η άσκηση, με την κωδική ονομασία «Αριστομένης 2025», εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της οργάνωσης για φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και τη βελτίωση της συνεργασίας ανάμεσα σε φορείς και πολίτες.

Την άσκηση οργανώνει η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας – Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Μεσσηνίας, σε συνεργασία με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και τους δήμους Καλαμάτας, Μεσσήνης, Δυτικής Μάνης και Τριφυλίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας , οι βασικοί στόχοι της άσκησης είναι:

• η δοκιμή της αρχικής εκτίμησης μιας κρίσιμης κατάστασης και της άμεσης κινητοποίησης των υπηρεσιών,

• η βελτίωση του συντονισμού και της συλλογής πληροφοριών,

• η αξιολόγηση της επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρησιακά εμπλεκομένων,

• η εκτίμηση της διαθεσιμότητας ανθρώπινων και υλικών πόρων,

• η αξιοποίηση νέων μεθοδολογιών και τεχνικών,

• η αποτύπωση αδυναμιών στα μνημόνια συνεργασίας,

• η διερεύνηση της ετοιμότητας των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας,

• η εφαρμογή και ο έλεγχος των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης των υπηρεσιών, με στόχο την εκπαίδευση και τη βελτίωση δεξιοτήτων όλων των εμπλεκομένων.