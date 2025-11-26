Χριστούγεννα στην Καλαμάτα: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα - Σε "αναμονή" η φωταγώγηση του δέντρου λόγω καιρού

Σε εορταστικούς ρυθμούς μπαίνει η Καλαμάτα καθώς κατά τη φετινή εορταστική περίοδο έχουν προγραμματιστεί πολλές εκδηλώσεις στην πόλη και στις Κοινότητες.

Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στην κεντρική πλατεία θα φωταγωγηθεί -καιρού επιτρέποντος- την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στις 8 μ.μ., και θα ακολουθήσει συναυλία με το Γιώργο Τσαλίκη. Ως εναλλακτικές ημερομηνίες για τη φωταγώγηση, έχουν οριστεί το Σάββατο 29 και η Κυριακή 30 Νοεμβρίου.

Σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε σήμερα, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, απηύθυνε κάλεσμα συμμετοχής στις εορταστικές εκδηλώσεις σε ντόπιους και επισκέπτες. "Η πιο φωτεινή εποχή του χρόνου πλησιάζει και στην Καλαμάτα η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει" τόνισε ο κ. Βασιλόπουλος. Ο ίδιος επεσήμανε, ότι "οι γιορτές δεν φέρνουν μόνο χαρά. Φέρνουν και ζωντάνια στην τοπική μας αγορά, στηρίζουν την επιχειρηματικότητα και δίνουν μια σημαντική ανάσα στην οικονομία της περιοχής μας" και υπογράμμισε την καλή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ του Δήμου και φορέων της πόλης, τον εμπορικό κόσμο, την εστίαση, τους πολιτιστικούς συλλόγους και τα σωματεία. Παράλληλα, ανέφερε ότι στην κεντρική πλατεία θα λειτουργούν και φέτος τα εορταστικά σπιτάκια, η “Πλατεία των Ευχών” και το καρουζέλ που σκορπά παιδικά χαμόγελα, έχοντας δωρεάν είσοδο.

Ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης σχολίασε πως ο εορταστικός στολισμός της πόλης φέτος επεκτάθηκε σε νέους δρόμους, με την τοποθέτηση του όπως είπε να βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο ίδιος υπενθύμισε πως φέτος έγιναν κάποιες αλλαγές στον στολισμό, με γνώμονα και τις επιθυμίες του κόσμου, φέρνοντας ως παράδειγμα τη φάτνη που τοποθετήθηκε μετά από χρόνια κάτω από το δέντρο. Ο κ. Κριτσωτάκης ενημέρωσε πως το πρόγραμμα αφορά πολλές δράσεις για μικρούς και μεγάλους, απευθύνοντας κάλεσμα σε όλους να τις παρακολουθήσουν και να διασκεδάσουν. Παράλληλα, στάθηκε στην αύξηση της επισκεψιμότητας τα τελευταία χρόνια τις μέρες των γιορτών στην πόλη, εκτιμώντας πως έχουν μπει οι βάσεις ώστε η Καλαμάτα να γίνει Χριστουγεννιάτικος προορισμός. “Είμαι σίγουρος πως τα παιδιά θα περάσουν όμορφα και θα έχουν όμορφες αναμνήσεις μαζί με τους γονείς τους. Είναι άλλωστε κάτι που επιζητούμε σε κάθε εκδήλωση” πρόσθεσε.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Στάθης Γυφτάκης και η καλλιτεχνική διευθύντρια της Δημοτικής Σχολής Χορού Θώμη Σταμούλη μίλησαν για τις δράσεις των σχολών κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου. Ο κ. Γυφτάκης τόνισε πως στις εκδηλώσεις στις 20 και 21 Δεκεμβρίου θα γίνουν πολλές μικρές συναυλίες, με στόχο να συμμετέχουν όσο γίνεται περισσότερα από τα 450 παιδιά του ΔΩΚ, ενώ στις 5 Ιανουαρίου το πρόγραμμα θα κλείσει με μια συναυλία-μιούζικαλ, σε συνεργασία με το Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας και το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Ενδιάμεσα, στις 29/12, έχει προγραμματιστεί η προβολή δύο ταινιών βωβού κινηματογράφου, σε συνεργασία με τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας. Ο ίδιος έκανε κάλεσμα στους γονείς να σταθούν δίπλα στα παιδιά τους τις μέρες των Χριστουγέννων, υπογραμμίζοντας πως είναι η πιο όμορφη στιγμή του χρόνου και η στιγμή που τα παιδιά έχουν ανάγκη να είναι δίπλα τους. Η κα Σταμούλη αναφέρθηκε στα ανοιχτά μαθήματα της Σχολής στην Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού από τις 16-20/12, δίνοντας την ευκαιρία σε γονείς και παιδιά να απολαύσουν μια μοναδική εμπειρία χορού σε εορταστική ατμόσφαιρα. Τα μαθήματα έχουν ως στόχο την παρουσίαση της προόδου των μαθητών της σχολής στον τομέα του χορού, χωρίς τη διαδικασία του ανταγωνιστικού στοιχείου που συνήθως συνδέεται με τις παραστάσεις.

Εκ μέρους του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας, ο Σταύρος Γρίβας επεσήμανε πως η “Πλατεία των Ευχών” επιστρέφει ανανεωμένη για 3η χρόνια, με τη στήριξη των επαγγελματιών της κεντρικής πλατείας, του Δήμου και της Φάρις. Ο ίδιος πρόσθεσε πως μέσω της πρωτοβουλίας αυτής έρχεται ένας αέρας φρεσκάδας και μια νέα πνοή στη γιορτινή ατμόσφαιρα της πόλης, με το αναλυτικό πρόγραμμα του ΣΕΜ να αναμένεται σύντομα. O εντεταλμένος σύμβουλος της Δημοτικής Φιλαρμονικής Γιώργος Φάβας ενημέρωσε πως οι μελωδίες της θα συνοδεύσουν τις φωταγωγήσεις των δέντρων και άλλες εκδηλώσεις, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζεται μια συναυλία σε συνεργασία με το Ωδείο στις 22 Δεκεμβρίου.

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 6 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου καραβιού στην Προκυμαία του λιμανιού με τις μελωδίες της χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, ενώ την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 7 μ.μ. θα φωταγωγηθεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία 23ης Μαρτίου με τη συμμετοχή των ΚΔΑΠ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 - 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

18:00 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ

από το θέατρο σκιών του Τάσου Τσώνη

19:00 ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ

χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

20:00 ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ

Συναυλία με τον Γιώργο Τσαλίκη

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ / ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

18:00 ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΚΑΡΑΒΙΟΥ χριστουγεννιάτικες μελωδίες από την Παιδική και τη Νεανική Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ /ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. – ΒΙΟ.ΠΑ, ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

19:00 ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη χορωδία των ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του Δήμου Καλαμάτας

ΤΡΙΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ / ΠΛΑΤΕΙΑ 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ

19:00 ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ με τη συμμετοχή των ΚΔΑΠ Δήμου Καλαμάτας Κ.Ε.ΦΑΡΙΣ χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας

ΤΡΙΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έως ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ / ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – BLACK BOX

Ανοιχτά μαθήματα που μπορεί να παρακολουθήσει το κοινό με Χριστουγεννιάτικες πινελιές από τους μαθητές της Δημοτικής Σχολής Χορού. (Πληροφορίες: 2721083086, 17:00-20:00)

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ / ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

18:00 "Η επανάσταση των γλυκών & το μαγικό κάλεσμα" χριστουγεννιάτικη παράσταση κουκλοθέατρου από το Θέατρο κούκλας Κοκού-Μουκλό

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ / ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ-έναρξη από πλατεία 23ης Μαρτίου

18:00 χριστουγεννιάτικες μελωδίες από το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας ‘’ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ’’

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

12:00 παράσταση κουκλοθέατρου "Ο Φασουλής και το Ξωτικό των Χριστουγέννων"& χριστουγεννιάτικη δράση-εργαστήριο από την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας σε συνεργασία με την ομάδα ΣΠΕΙΡΑ και την κουκλοπαίκτρια Νικολέτα Βασιλοπούλου

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ / ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

17:00-21:30 "Μουσικοί περίπατοι στο Μέγαρο" από το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ/ ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

11:00-14:00 "Μουσικοί περίπατοι στο Μέγαρο"

από το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

12:30Διαδραστικό Μουσικοθεατρικό Χριστουγεννιάτικο Δρώμενο για παιδιά, μαπό την ομάδα Τσικιμπόμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ / ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

19:00 "χαίρει κι ἡ φύσις ὅλη"

Εγκαίνια Χριστουγεννιάτικης Έκθεσης των σπουδαστών του Εικαστικού Εργαστηρίου της Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ για το εκπαιδευτικό έτος 2025-2026

Διάρκεια: 22/12/2025 έως και 12/1/2026

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή 18:00 - 20:00 (εκτός αργιών)

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

11:30 "Η Βασίλισσα του Χιονιού και ο Καλικάντζαρος των Χριστουγέννων"

από την ομάδα Polis Art Events

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ / ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

12:00 "Το μυστικό των Χριστουγέννων με τον Καρυοθραύστη"

από την ομάδα Polis Art Events

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

12:30 Διαδραστικό Μουσικοθεατρικό Χριστουγεννιάτικο Δρώμενο για παιδιά, από την ομάδα Τσικιμπόμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

10:00-12:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δράσεις από τα ΚΔΑΠ Δήμου Καλαμάτας Κ.Ε.ΦΑΡΙΣ

18:30 ΘΕΑΤΡΟ ΒΑΓΟΝΙ / ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

Κουκλοθέατρο ‘’ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΜΕ ΤΑ ΣΠΙΡΤΑ...ΗΤΑΝ ΣΠΙΡΤΟ’’

από την ομάδα Αυτοσχέδια Σκηνή

19:00 ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - BLACK BOX

"Big business" Παράσταση βωβού κινηματογράφου με ζωντανή μουσική από τους MOVING BAND του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, σε συνεργασία με την Filmhouse - Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

11:00 ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ από τη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας σε Υπηρεσίες και Κοινωφελή Ιδρύματα

13:00 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / Ο Άγιος Βασίλης έρχεται στην Καλαμάτα με το Πολικό Εξπρές

Διοργανώνουν: PolisArt ΚΟΙΝΣΠΕΤ & «Σύλλογος Φίλων του Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας»

22:00 Εορταστική Συναυλία με το συγκρότημα ‘’ ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ’’ και καλλιτέχνες της πόλης μας

23:30 «2026 ευχές» - Υποδοχή του Νέου Έτους

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ / ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - BLACK BOX

20:00 Αφιέρωμα στη μαγεία των μιούζικαλ

"From Broadway to the West End"

Στις Τοπικές Κοινότητες και στις γειτονιές

ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ με μελωδίες από τη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας και παραδοσιακά κεράσματα

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

18:30 ΑΡΙΟΧΩΡΙ

19:00 ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΙΑ

19:30 ΜΙΚΡΟΜΑΝΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

18:30 Μ.ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ-ΜΥΡΙΣΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

πολιτιστικός σύλλογος ‘’ΜΑΝΤΙΝΑΙΟΙ’’

19:00 ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ

19:30 ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

18:30 Πάρκο Τσέπης - Οδός Τροίας

πολιτιστικός σύλλογος ‘’ Η ΠΑΛΙΑ ΜΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑ’’

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

18:30 ΑΡΦΑΡΑ

19:00 ΑΡΙΣ

19:30 ΘΟΥΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

18:00 Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας ‘’ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ’’ με κάλαντα και χριστουγεννιάτικες μελωδίες σε ΑΡΦΑΡΑ & ΘΟΥΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

18:30 ΛΑΙΪΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

18:00 Μ.ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ-ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ Μ.ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ

(προβολή ταινίας, τραγούδια, δράσεις για όλη την οικογένεια)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ - ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

«ΤΡΟΜΑΡΑΣ»

Του Γ. Βυζυηνού , ένα έργο για όλη την οικογένεια.

Πρεμιέρα: Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 ώρα: 17:00

Παραστάσεις: Κυριακή 14/12/2025 ώρα: 11:00, Κυριακή 28/12/2025 ώρα: 11:00

Κυριακή 4/1/2026 ώρα: 17:00 & Κυριακή 11/1/2026 ώρα: 11:00

Πληροφορίες για παραστάσεις : 2721082616

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

«ΜΟΝΟ 2 ΛΟΓΟΙ»

των Λούλα Αναγνωστάκη, Ιάκωβου Καμπανέλλη

Πρεμιέρα: Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 ώρα: 20:00

Παραστάσεις: Κυριακή 4/1/2026 ώρα: 19:00, και κάθε Σάββατο και Κυριακή μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2026

Πληροφορίες για παραστάσεις : 2721082616

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών:

Στα παραμυθόσπιτα Κεντρική Πλατεία – Βασιλέως Γεωργίου

Χριστουγεννιάτικη Εορταγορά

Στα Δεντρόσπιτα Κεντρική Πλατεία – Βασιλέως Γεωργίου

Εορταγορά με δημιουργίες από χειροτέχνες κατά τη γιορτινή περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Παράλληλες δράσεις:

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΑΘΗΝΩΝ 170)

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

10:00 «Μια πόλη στην πλατεία – Μια γιορτή για την Αναπηρία»

Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο -Λύκειο Καλαμάτας σε συνεργασία με τα σχολεία του Δικτύου ΣΔΕΥ και το Μουσικό Γυμνάσιο -Λύκειο Καλαμάτας θα γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ (ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΠΟΥΡΝΙΑ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

18:00-20:30 Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με ποικίλες δραστηριότητες: παραδοσιακά κεράσματα, μουσικοχορευτικά δρώμενα, δράσεις για όλη την οικογένεια

«Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ» / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 – 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026

Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής καθημερινά στο Σοκολατόσπιτο για τους μικρούς μας φίλους.

Εργαστήρια Εικαστικών καθημερινά στο Εργαστήρι των Ξωτικών για τους μικρούς μας φίλους.

Το σπίτι του Αϊ Βασίλη θα παραμένει ανοιχτό και τις καθημερινές, ώρες 11:00 – 13:00 και 18:00 – 22:00

Χριστουγεννιάτικο Τσίρκο Δρόμου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: 19:30 – 21:30 - Πεζόδρομοι Βαλαωρίτου και Ιατροπούλου

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: 19:30 – 21:30 - Ιστορικό Κέντρο

ΤΡΙΤΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: 19:30 – 21:30 - Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: 12:00 - Κοπή της Γιγάντιας Βασιλόπιτας την Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας

Τα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής και εικαστικών θα διεξαχθούν κατόπιν συνεννόησης με τα σχολεία. Θα πραγματοποιηθούν και ελευθέρα εργαστήρια για τα οποία σύντομα θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες.

Το πρόγραμμα της «Πλατείας των Ευχών» θα εμπλουτίζεται συνεχώς με την συμμετοχή πολλών συλλόγων, με νέες εκπλήξεις και δραστηριότητες που θα ζεστάνουν τις καρδιές όλων.