Καλαμάτα: Διαβούλευση για τη στάθμευση με απόντες φορείς και πολίτες

Με μικρή συμμετοχή πολιτών και φορέων παρουσιάστηκε χθες, στο Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας και ξεκίνησε η συζήτηση, η δημόσια διαβούλευση για το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης στην πόλη.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης επισήμανε ότι “δεν είναι η τελική μελέτη εφαρμογής, είναι το στρατηγικό σχέδιο”. Σημείωσε πως στόχος της διαβούλευσης είναι “να καταγραφούν προβληματισμοί και προτάσεις φορέων και πολιτών. Το κάνουμε για να ενώσουμε κατευθύνσεις, όχι για να δημιουργήσουμε αντιπαλότητες κι εντάσεις. Να κτίσουμε πάνω σε δεδομένα και όχι σε εικασίες”. Και παρατήρησε ότι επιδίωξη του ΣΕΣ είναι η δίκαιη κατανομή θέσεων στάθμευσης και η ταχύτερη πρόσβαση και όχι η είσπραξη.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος ενημέρωσε ότι “η μελέτη του ΣΕΣ θα αναρτηθεί και όλοι οι δημότες θα έχουν το περιθώριο να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους”. Για τη σημασία του ΣΕΣ παρατήρησε πως “έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, συνέχεια του ΣΒΑΚ” και δήλωσε πως στόχος “είναι να εφαρμόσουμε νέα πολιτική που θα αφορά την κίνηση στην πόλη”.

Ο δήμαρχος επισήμανε ότι “η δημοτική αρχή είναι αποφασισμένη να δώσει λύσεις”, πως το ΣΕΣ απευθύνεται στους κατοίκους και τους επισκέπτες, με στόχο να μειώσει την παράνομη στάθμευση, να αποθαρρύνει την χρήση των ΙΧ στο κέντρο και να ενθαρρύνει την χρήση μέσων δημόσιας συγκοινωνίας.

Τέλος, κάλεσε τους πολίτες να καταθέσουν σκέψεις, προτάσεις και κυρίως παρατηρήσεις.

Ακολούθησε η παρουσίαση της μελέτης με τίτλο “Ωρίμανση δράσης για την υλοποίηση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης με χρήση τεχνολογικών μέσων για τον Δήμο Καλαμάτας”, από τον μελετητή Απόστολο Μπιζάκη, συγκοινωνιολόγο – πολιτικό μηχανικό, διευθύνοντα σύμβουλο της αναδόχου εταιρείας “TREDIT Α.Ε. Σύμβουλοι Μηχανικοί”.

Αναφέρθηκε στα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του ΣΕΣ για τους μόνιμους κατοίκους και τους επιχειρηματίες του κέντρου, στη στάθμευση όλο και περισσότερων οχημάτων, στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών, στην αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης, στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στην πόλη, στην αύξηση του τζίρου των επιχειρήσεων, στην ενθάρρυνση της κυκλοφορίας των δικύκλων και την αύξηση των εσόδων του Δήμου.

Ο κ. Μπιζάκης ενημέρωσε ότι έλαβαν υπόψη τους τις δύο ζώνες του ΣΒΑΚ, με 1.269 και 1.117 θέσεις στάθμευσης αντίστοιχα και με την υψηλή ένταση στάθμευσης και κατέγραψε τις μορφές της παράνομης στάθμευσης.

Και συνέχισε με την παρουσίαση της μελέτης.

Δείτε ΕΔΩ τι προβλέπει η μελέτη.