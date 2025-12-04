Προγραμματική σύμβαση για Νέα Κορώνη – Χωματερό (βίντεο)

Υπογράφηκε χθες στο προσωρινό Διοικητήριο Μεσσηνίας η προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση οδού σύνδεσης των Επαρχιακών Οδών 9ης και 13ης, τμήμα Νέα Κορώνη – Χωματερό», προϋπολογισμού 900.000 ευρώ.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος και ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Πελοποννήσου και αφορά κομβική οδική διαδρομή που εξυπηρετεί κατοίκους, αγρότες και επισκέπτες, αποτελώντας βασικό άξονα πρόσβασης προς τουριστικούς προορισμούς της Μεσσηνίας. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν βελτίωση οδοστρώματος, αναβάθμιση απορροής ομβρίων, κατασκευή τεχνικών έργων, νέα σήμανση και στηθαία ασφαλείας.

Ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός δήλωσε ότι η υπογραφή εντάσσεται «σε ένα ευρύτερο πλέγμα έργων οδικής ασφάλειας» και πρόσθεσε πως «πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλες παρεμβάσεις στη Μεσσηνία». Όπως σημείωσε, «σχεδιάζουμε, χρηματοδοτούμε και εκτελούμε έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών», επισημαίνοντας το μεγάλο έργο οδικής ασφάλειας ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας υπογράμμισε ότι «ο δρόμος ήταν για χρόνια εξαιρετικά επικίνδυνος» και ότι με την κοινή προσπάθεια των τριών φορέων «δημιουργούνται προϋποθέσεις για ασφαλείς μετακινήσεις και ταχύτερη πρόσβαση».

Ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος τόνισε πως «η τοπική κοινωνία ζητά το έργο εδώ και πολλά χρόνια», αναφέροντας ότι «το έργο στηρίζει τους κατοίκους και τον τουρισμό» και αποτελεί παράδειγμα «καλής συνεργασίας μεταξύ δήμων και Περιφέρειας».

Παρόντες στην υπογραφή ήταν ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος και στελέχη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η Περιφέρεια, ως φορέας υλοποίησης, αναλαμβάνει τη δημοπράτηση, την επίβλεψη και την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις μετακινήσεις στη δυτική Μεσσηνία.

