Αναβάθμιση γεωτρήσεων στον Δήμο Οιχαλίας

Το έργο αναβάθμισης κι εξοπλισμού υδρευτικών γεωτρήσεων προϋπολογισμού 149.923,42 ευρώ, δημοπρατεί ο Δήμος Οιχαλίας.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε στις 22 Δεκεμβρίου, στις 11 το πρωί και η αποσφράγισή τους μία εβδομάδα αργότερα.

Το έργο που χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Εσωτερικών, έχει προθεσμία εκτέλεσης 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Το έργο αφορά εργασίες αναβάθμισης υδρευτικών γεωτρήσεων του Δήμου Οιχαλίας, κυρίως ως προς τον μηχανολογικό τους εξοπλισμό και τους πίνακες ηλεκτροδότησης.

Συγκεκριμένα, θα γίνουν εργασίες αναβάθμισης των γεωτρήσεων των Κοινοτήτων Βασιλικού, Κεντρικού, Διαβολιτσίου, Αγριλόβουνου, Οιχαλίας, Μερόπης, Μάλτας, Κατσαρού, Μελιγαλά και οικισμού Διμάνδρας στην Κοινότητα Σύριζου.

Οι εργασίες που θα γίνουν, θα περιλαμβάνουν ανέλκυση του αντλητικού συγκροτήματος και την συντήρησή του (αντλία και κινητήρας), καθώς και την αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών πινάκων και των αυτοματισμών.