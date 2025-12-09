Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: Εγκριση πρότασης για Παλιάμπελα και ΚΑΚ

Την υποβολή πρότασης σε σχετική πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εκπόνηση μελετών για το Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο στον Δήμο Καλαμάτας, στα Παλιάμπελα και για την ανάπλαση του χώρου του βόρειου πάρκινγκ της λαϊκής στην Κεντρική Αγορά, προϋπολογισμού 278.521,36 ευρώ, ενέκρινε χθες η Δημοτική Επιτροπή.

Απαντώντας σε ερωτήσεις των συμβούλων της μείζονος μειοψηφίας Ευγενίας Κούβελα και Σπύρου Χανδρινού (ψήφισαν λευκό), ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου ενημέρωσε ότι στο βόρειο πάρκινγκ της λαϊκής θα φτιαχθούν στέγαστρα και δίκτυα ηλεκτροφωτισμού και αποχέτευσης, για καλύτερη χρήση της Αγοράς.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος παρατήρησε ότι ο χώρος αυτός ανήκει στον Δήμο Καλαμάτας, στην ΚΑΚ και η Περιφέρεια Πελοποννήσου παίρνει το 25% των εσόδων απ’ αυτή τη λαϊκή, που είναι περιφερειακή.

Η κ. Κούβελα ρώτησε αν ο Δήμος έχει εξασφαλίσει και τους πόρους για τα έργα ή θα μείνουμε στις μελέτες και ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Φάβας απάντησε ότι “πρώτα κάνεις τις μελέτες για να τις έχεις στο οπλοστάσιό σου και μετά ψάχνεις για τα χρήματα του έργου”.

* Να υπενθυμίσουμε ότι δύο εβδομάδες πριν, η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας για την πράξη “Ωρίμανση μελετών αθλητικών υποδομών και αναπλάσεων”, που αφορά μάστερ πλαν και προμελέτες, που πρόκειται να εκπονήσει η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας για το Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Καλαμάτας στα “Παλιάμπελα”, στη Δυτική Γειτονιά και για την ανάπλαση του χώρου του βόρειου πάρκινγκ στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας, μέρος του οποίου λειτουργεί ως λαϊκή κάθε Τετάρτη και Σάββατο.

Οπως επισημάνθηκε τότε, στο Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο (μέχρι πρότινος Παλέ ντε Σπορ, εκεί που βρίσκεται το προπονητήριο της ΠΑΕ Καλαμάτα), σε χώρο 45 περίπου στρεμμάτων, προβλέπεται να μελετηθούν οι κατασκευές Κλειστού Γυμναστηρίου, γηπέδου ποδοσφαίρου 4.000 θεατών και Κλειστού Κολυμβητηρίου με 25άρα πισίνα.

Στο βόρειο πάρκινγκ της ΚΑΚ θα μελετηθεί η τοποθέτηση σκιάστρων με ρεύμα.

Γ.Σ.