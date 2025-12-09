Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στον Δήμο Τριφυλίας

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το Σάββατο 6/12 με τη φωταγώγηση του παραδοσιακού καραβιού στη Μαραθόπολη, όπου οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν παιχνίδια, χορό, παραμυθένιες φιγούρες και παραδοσιακά κάλαντα.

Σήμερα, Τρίτη, στις 9 το πρωί, στην αίθουσα «Αλέκος Παπαδόπουλος» στην Κυπαρισσία, θα παρουσιαστεί η παράσταση μαριονέτας «Το αγόρι με τα μαγικά δάχτυλα», σε συνεργασία με το Τριφυλιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο. Την Πέμπτη η γιορτή μεταφέρεται στην Κυπαρισσία. Στις 6.30 μ.μ. θα φωταγωγηθεί το δέντρο στο εμπορικό κέντρο και στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χορό, παιχνίδια, μασκότ, παραμυθένιες φιγούρες, face painting και hand painting, ενώ χριστουγεννιάτικες μελωδίες θα παρουσιάσουν οι Κανταδόροι και η Παιδική Χορωδία της Πολυφωνικής Ορχήστρας Κυπαρισσίας. Στη διοργάνωση συμμετέχουν ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας και ο Σύλλογος Γυναικών Κυπαρισσίας «Γαία».

Την Παρασκευή, στις 6 μ.μ., θα φωταγωγηθεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο και τα δέντρα των σχολείων στην πλατεία Δημαρχείου στα Φιλιατρά, με τον στολισμό των σχολικών δέντρων να ξεκινά από τις 4:30 μ.μ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χορό, παιχνίδια, μασκότ, παραμυθένιες φιγούρες, face painting και hand painting, καθώς και αχνιστή σοκολάτα. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων, ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Φιλιατρών, ο Εμπορικός Σύλλογος Φιλιατρών, η Φιλαρμονική του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών και ο Ξενώνας Β1 «Θάλπος Τριφυλίας ΙΙΙ».

Το Σάββατο, στις 7 μ.μ., σειρά έχει η πλατεία Γαργαλιάνων με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Το κοινό θα απολαύσει παραδοσιακά κάλαντα και ζεστό κρασί, ενώ ο Αγιος Βασίλης θα φτάσει με τον σάκο του γεμάτο δώρα. Στην εκδήλωση συμμετέχουν η Δημοτική Φιλαρμονική Γαργαλιάνων και ο Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Γαργαλιάνων.

Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, στις 7 μ.μ., θα φωταγωγηθεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Κοπανακίου. Η εκδήλωση περιλαμβάνει χορό, παιχνίδια, μασκότ, παραμυθένιες φιγούρες και δραστηριότητες για παιδιά, όπως face και hand painting. Το θεατρικό πρόγραμμα συνεχίζεται με την παράσταση «Ο Ελληνας Αη Βασίλης», η οποία θα παρουσιαστεί στις 22 Δεκεμβρίου στην αίθουσα «Αλέκος Παπαδόπουλος» στην Κυπαρισσία, στις 23 Δεκεμβρίου στο Βορρέιο Πνευματικό Κέντρο του Συλλόγου Φιλοπροόδων στα Φιλιατρά και στις 24 Δεκεμβρίου στην «Αποθήκη 186» του Πολιτιστικού Συλλόγου στους Γαργαλιάνους, με ώρα έναρξης στις 8 μ.μ. σε όλες τις παραστάσεις. Στις 27 Δεκεμβρίου, στις 8 μ.μ., στην αίθουσα «Αλέκος Παπαδόπουλος», θα πραγματοποιηθεί χριστουγεννιάτικη συναυλία χορωδιών, με τη συμμετοχή των χορωδιακών συνόλων της Πολυφωνικής Ορχήστρας Κυπαρισσίας και της Χορωδίας Καλαμάτας. Την επόμενη μέρα, 28 Δεκεμβρίου, στις 7 μ.μ., θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση «Ο Σκρουτζ και τα πνεύματα των εορτών», ενώ στις 30 Δεκεμβρίου, στις 7 μ.μ., στην «Αποθήκη 186» στους Γαργαλιάνους, θα ανέβει η παράσταση «Χριστούγεννα στο Χόγκουαρτς (Χάρι Πότερ)». Η είσοδος σε όλες τις παραστάσεις και εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό.