Καλαμάτα: Σε εξέλιξη η γ’ φάση του έργου αντικατάστασης παλαιών αγωγών ύδρευσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο της γ’ φάσης της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης που αφορά την πόλη της Καλαμάτας, με τις παρεμβάσεις την τελευταία περίοδο να αφορούν την περιοχή «Νησάκι» επί της οδού Ύδρας από την οδό Νέδοντος έως τη οδό Ξενοφώντος.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Καλαμάτας Ανδρέας Καραγιάννης, με την υλοποίηση του εν λόγω έργου, ενισχύονται και αναβαθμίζονται οι υποδομές του δικτύου ύδρευσης, καθώς οι εργασίες περιλαμβάνουν αντικατάσταση παλαιών αγωγών με νέους, κάτι που ως αποτέλεσμα έχει μείωση των πιθανοτήτων εκδήλωσης βλαβών καθώς και την εξασφάλιση παροχής ακόμα καλύτερης ποιότητας νερού.

Το έργο υποδομής που υλοποιεί η ΔΕΥΑΚ με τίτλο «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας - Γ’ Φάση», προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027».