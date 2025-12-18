Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Ναυαρίνου - Εργασίες συντήρησης στο αναπλασμένο τμήμα

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στην οδό Ναυαρίνου μεταξύ των οδών Φαρών και Ακρίτα, θα τεθούν σε ισχύ αύριο, προκειμένου να γίνουν εργασίες συντήρησης στο αναπλασμένο τμήμα.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο ύψος των εσοχών των θέσεων τροφοδοσίας και θα έχουν συνολική διάρκεια μία ημέρα, με εφαρμογή της κατάλληλης σήμανσης.

Πρόκειται για σημεία σαν αυτό που επισήμανε σήμερα η “Ε”, όπου έπεσε πίσσα για λόγους ασφαλείας -όπως μας μεταφέρθηκε, με τον προγραμματισμό να περιλαμβάνει αντικατάσταση κυβόλιθων.

Για την εξυπηρέτηση της τροφοδοσίας των καταστημάτων θα υπάρχει πρόβλεψη ώστε να μπορούν να προσεγγίσουν τα οχήματα μέσω των κάθετων οδών Βύρωνος και Μαιζώνος.

Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, αναγκαία είναι και η τροποποίηση της γραμμής 1 του αστικού λεωφορείου, ώστε στην κατεύθυνση προς Φιλοξένια, η διαδρομή να διέρχεται μέσω των οδών Φαρών – Κρήτης – Ακρίτα – Ναυαρίνου,

“Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με την ισχύουσα σήμανση προς αποφυγή ατυχημάτων και προς όφελος της οδικής ασφάλειας” τονίζεται σε ανακοίνωση του Δήμου.