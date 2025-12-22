Πλήθος Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στην Καλαμάτα - Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών

Πλήθος εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στο πλαίσιο των δράσεων που πραγματοποιεί ο Δήμος Καλαμάτας και η Φάρις για τα Χριστούγεννα.

Η Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας και το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας πραγματοποίησαν στο Μέγαρο Χορού, ανοιχτά μαθήματα δίνοντας την ευκαιρία σε γονείς, συγγενείς και φίλους να απολαύσουν από κοντά την εξαιρετική δουλεία των καθηγητών αλλά και την απόδοση των μαθητών.

Επιπλέον, η Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας, η ομάδα Τσικιμπόμ και το θέατρο κούκλας Κόκου Μουκλό έδωσαν παραστάσεις κουκλοθέατρου και διαδραστικών μουσικοθεατρικών δρώμενων.

Οι δράσεις συνεχίζονται τις επόμενες ημέρες. Συγκεκριμένα:

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

11:30 "Η Βασίλισσα του Χιονιού και ο Καλικάντζαρος των Χριστουγέννων"

από την ομάδα Polis Art Events

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ / ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

12:00 "Το μυστικό των Χριστουγέννων με τον Καρυοθραύστη"

από την ομάδα Polis Art Events

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

12:30 Διαδραστικό Μουσικοθεατρικό Χριστουγεννιάτικο Δρώμενο για παιδιά,

από την ομάδα Τσικιμπόμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

18:30 ΘΕΑΤΡΟ ΒΑΓΟΝΙ / ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

Κουκλοθέατρο ‘’ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΜΕ ΤΑ ΣΠΙΡΤΑ...ΗΤΑΝ ΣΠΙΡΤΟ’’

από την ομάδα Αυτοσχέδια Σκηνή

19:00 ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - BLACK BOX

"Big business" Παράσταση βωβού κινηματογράφου με ζωντανή μουσική από τους MOVING BAND του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, σε συνεργασία με την Filmhouse - Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας