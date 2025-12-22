Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026 - Στη 2η θέση ο Δήμος Καλαμάτας

Ο Δήμος Θέρμης ανακηρύχθηκε Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας για το 2026, όπως ανακοινώθηκε σε μια λιτή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, παρουσία της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, και του γενικού γραμματέα Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνου Γλούμη-Ατσαλάκη.

Η εκδήλωση ήταν γεμάτη αισιοδοξία και δυνατά μηνύματα για τον ρόλο της νέας γενιάς στις πόλεις.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ακούστηκαν δυνατά και καθαρά οι φωνές της Λάρισας και της Κομοτηνής, προηγούμενων Εθνικών Πρωτευουσών Νεολαίας, υπενθυμίζοντας ότι ο θεσμός αυτός δεν είναι στιγμιαίος, αλλά μια διαρκής διαδικασία συμμετοχής, συνέχειας και κοινωνικού αποτυπώματος.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η Καλαμάτα έφτασε κοντά στη ανάληψη του θεσμού, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας συγκαταλέχθηκε στις πέντε τελικές φιναλίστ πόλεις σε πανελλαδικό επίπεδο.

Ο Δήμος Καλαμάτας υπογραμμίζει ότι, με σταθερότητα και συνέπεια, θα συνεχίσει να στηρίζει τη νεολαία της πόλης, επενδύοντας σε πολιτικές συμμετοχής, διαλόγου και δημιουργίας με την πίστη ότι οι νέοι μπορούν και πρέπει να συνδιαμορφώνουν το μέλλον. Να σημειωθεί πως ο Δήμος Θέρμης διεκδίκησε τον τίτλο για τρίτη συνεχή χρονιά.