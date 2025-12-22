Το τρένο ξανασφύριξε στον σιδηροδρομικό σταθμό της Καλαμάτας μετά από χρόνια (βίντεο)

Στο Σιδηροδρομικό Σταθμό της Καλαμάτας μπήκε σήμερα και ξανασφύριξε το τρένο μετά από αρκετά χρόνια.

Επρόκειτο για δοκιμαστική διέλευση ενόψει της εορταστικής έλευσης με το τρένο του Αγίου Βασίλη τομεσημέιρ της παραμονής Πρωτοχρονιάς, μία πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας και της PolisArt Κοιν.Σ.Επ. Καλαμάτας σε συνεργασία με την Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε./ΟΣΕ

Η εκδήλωση έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Καλαμάτας και της "Φάρις" .

Στο χώρο του Σιδηροδρομικού Σταθμού θα στηθεί γιορτή με παιδικά δρώμενα με βασικό άξονα την ψυχαγωγία και τη βιωματική εμπειρία των παιδιών, τα οποία θα παραλάβουν το δώρο τους από τον Άγιο Βασίλη μετά την άφιξη της αμαξοστοιχίας. Τα παιδιά με τις οικογένειές τους θα έχουν την ευκαιρία μάλιστα να επιβιβαστούν στην αμαξοστοιχία για μια μικρή διαδρομή μέχρι την περιοχή Ακοβίτικα και επιστροφή στο Σιδηροδρομικό Σταθμό.