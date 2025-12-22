Διαμαρτυρία κατοίκων της Καλαμάτας: Ρύπανση από την εναπόθεση σκουπιδιών έξω από τους κάδους

Το πρόβλημα προκαλείται και από το γεγονός ότι απαιτούνται περισσότεροι κάδοι και καλύτερη χωροταξία, αλλά ο Δήμος παρά τις ενοχλήσεις κατοίκων αδιαφορεί και δεν έχει κάνει καμία παρέμβαση.

Αναλυτικά, συμπολίτισσά μας, σε κείμενό της, καταγράφοντας το πρόβλημα στη γειτονιά της με τίτλο “Στα όριά τους οι κάτοικοι περιοχών της Καλαμάτας λόγω των απορριμμάτων”, σημειώνει:

“Σε απόγνωση βρίσκονται κάτοικοι της Καλαμάτας που διαμένουν κοντά σε κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης, ιδιαίτερα σε σημεία όπου η χωροθέτηση των κάδων από τον Δήμο είναι αραιή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα καθαριότητας και δημόσιας υγείας.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα, 18 Δεκεμβρίου, στις οδούς Αλεξάκη και Παπατσώνη, κοντά στο κέντρο της πόλης. Κάτοικοι της περιοχής, αγανακτισμένοι από τη συνεχή ρίψη απορριμμάτων έξω από τους κάδους - παρότι αυτοί συχνά παραμένουν άδειοι - προχώρησαν σε συμβολική κινητοποίηση, μετακινώντας κάδους και κλείνοντας τον δρόμο, ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το φαινόμενο οφείλεται στην αντικοινωνική συμπεριφορά ατόμων που προέρχονται από άλλες περιοχές και μεταφέρουν τα απορρίμματά τους στο συγκεκριμένο σημείο. Όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι, όταν επιχειρούν να κάνουν παρατηρήσεις για το γεγονός ότι τα σκουπίδια αφήνονται εκτός κάδων, δεν είναι λίγες οι φορές που η κατάσταση εκτρέπεται, με αποτέλεσμα να σημειώνονται εντάσεις.

Παράλληλα, ομάδα κατοίκων έχει απευθυνθεί επισήμως στον Δήμο Καλαμάτας, ζητώντας τη λήψη άμεσων μέτρων, όπως σήμανση για την ορθή χρήση των κάδων, καθώς και την τοποθέτηση επιπλέον κάδων σε άλλα σημεία της περιοχής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική παρέμβαση.

Όπως τονίζουν, η κατάσταση έχει καταστεί πλέον αβάσταχτη, με έντονες οσμές, σκισμένες σακούλες από αδέσποτες γάτες και αυξημένο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Οι κάτοικοι υπογραμμίζουν ότι δεν είναι δική τους ευθύνη να μαζεύουν απορρίμματα που εγκαταλείπονται εκτός κάδων, ενώ το πρόβλημα επηρεάζει συνολικά την ποιότητα ζωής και την υγειονομική εικόνα της περιοχής.

Οι κάτοικοι ζητούν άμεση παρέμβαση του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου να δοθεί οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που, όπως επισημαίνουν, χρονίζει και επιβαρύνει καθημερινά τη ζωή τους”.