Ρεκόρ παραβάσεων καταγράφουν οι νέες κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη

Οι οκτώ κάμερες που λειτουργούν πιλοτικά έχουν τοποθετηθεί σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, με αυξημένη κυκλοφορία και ιστορικό ατυχημάτων.

Οι πρώτες τέσσερις ημέρες πιλοτικής λειτουργίας των καμερών τροχαίας με τεχνητή νοημοσύνη στους δρόμους της Αττικής ήταν αρκετές για να αποτυπώσουν με ωμό τρόπο μια πραγματικότητα που όλοι γνωρίζουν αλλά λίγοι παραδέχονται: οι παραβάσεις είναι καθημερινότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από αρμόδιες πηγές, μέσα σε μόλις τέσσερα 24ωρα καταγράφηκαν περισσότερες από 2.500 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Πρόκειται για συστήματα που αξιοποιούν αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης και είναι σε θέση να εντοπίζουν συγκεκριμένες παραβάσεις, όπως υπερβολική ταχύτητα, χρήση κινητού τηλεφώνου από τον οδηγό, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Το μεγαλύτερο “φορτίο” παραβάσεων καταγράφηκε στη λεωφόρο Συγγρού, όπου μέσα στο τετραήμερο εντοπίστηκαν πάνω από 1.000 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Οι περισσότερες αφορούσαν οδηγούς που χρησιμοποιούσαν κινητό τηλέφωνο κατά την οδήγηση ή δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας, παραβάσεις που εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στις βασικές αιτίες σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία που αφορούν την ταχύτητα. Περίπου 800 παραβάσεις σχετίζονται με υπέρβαση του ορίου, κυρίως σε οδικά τμήματα όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι τα 90 χιλιόμετρα την ώρα.

Τα 8 σημεία στα οποία λειτουργούν πιλοτικά οι μοναδικές κάμερες AΙ, περιλαμβάνουν το Δήμο Αθηναίων στη διασταύρωση Πανεπιστημίου και Λ. Βασ. Σοφίας, τον Δήμο Αγίας Παρασκευής στη Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου, καθώς και περιοχές όπως η Ραφήνα και η Καλλιθέα.

Συνοπτικά:

• Δήμος Αθηναίων – Πανεπιστημίου και Λ. Βασ. Σοφίας

• Δήμος Αγίας Παρασκευής – Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου

• Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου – Λ. Μαραθώνος και Φλέμινγκ

• Δήμος Καλλιθέας – Λ. Συγγρού και Αγίας Φωτεινής

• Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης – Λ. Ποσειδώνος και Ερμού

• Δήμος Αλίμου – Λ. Ποσειδώνος και Λ. Αλίµου

• Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης – Λ. Βουλιαγµένης και Τήνου

• Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού – Λ. Κηφισίας και Εθν. Αντιστάσεως

Πηγή: www.sport24.gr