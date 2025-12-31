eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025 16:17

Μεσσήνη: Κάλαντα από τη Δημοτική Φιλαρμονική στο δημαρχείο (φωτογραφίες)

Γράφτηκε από την

Μεσσήνη: Κάλαντα από τη Δημοτική Φιλαρμονική στο δημαρχείο (φωτογραφίες)

Premium Strom

 

Σε εορταστικό κλίμα σήμερα Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου η Δημοτική Φιλαρμονική Μεσσήνης παιάνισε τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο αλλά και στους υπαλλήλους του Δήμου.

Οι μελωδίες της Φιλαρμονικής μετέφεραν το μήνυμα της ελπίδας και της αισιοδοξίας για το νέο έτος, συμβάλλοντας στη δημιουργία εορταστικής ατμόσφαιρας.

Ο κ. Αθανασόπουλος ευχαρίστησε στα μέλη της Φιλαρμονικής και αντάλλαξαν ευχές για υγεία, πρόοδο και δημιουργικό έργο.

View the embedded image gallery online at:
https://eleftheriaonline.gr/local/politiki/aftodioikisi/dimoi/item/347732-messini-kalanta-apo-ti-dimotiki-filarmoniki-sto-dimarxeio-fotografies#sigProId6b0efafacf
 

 

Κατηγορία Δήμοι
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις