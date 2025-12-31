Μεσσήνη: Κάλαντα από τη Δημοτική Φιλαρμονική στο δημαρχείο (φωτογραφίες)

Οι μελωδίες της Φιλαρμονικής μετέφεραν το μήνυμα της ελπίδας και της αισιοδοξίας για το νέο έτος, συμβάλλοντας στη δημιουργία εορταστικής ατμόσφαιρας.
Ο κ. Αθανασόπουλος ευχαρίστησε στα μέλη της Φιλαρμονικής και αντάλλαξαν ευχές για υγεία, πρόοδο και δημιουργικό έργο.
