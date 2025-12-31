Μεσσήνη: Κάλαντα από τη Δημοτική Φιλαρμονική στο δημαρχείο (φωτογραφίες)

Σε εορταστικό κλίμα σήμερα Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου η Δημοτική Φιλαρμονική Μεσσήνης παιάνισε τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο αλλά και στους υπαλλήλους του Δήμου.

Οι μελωδίες της Φιλαρμονικής μετέφεραν το μήνυμα της ελπίδας και της αισιοδοξίας για το νέο έτος, συμβάλλοντας στη δημιουργία εορταστικής ατμόσφαιρας.

Ο κ. Αθανασόπουλος ευχαρίστησε στα μέλη της Φιλαρμονικής και αντάλλαξαν ευχές για υγεία, πρόοδο και δημιουργικό έργο.